به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اسکای نیوز، گزارشات نشان می‌دهد که شرکت رولز رویس انگلیس قصد دارد در قالب طرح‌های مدیرعامل جدیدش ۲۵۰۰ نفر از کارمندانش را با هدف کاهش هزینه‌ها اخراج کند.

گفته می‌شود؛ رولز رویس این تصمیم خود را تا ساعاتی دیگر رسانه‌ای خواهد کرد.

منابع آگاه می‌گویند صدها نفر از این اخراجی‌ها در انگلیس خواهند بود. شرکت رولز رویس البته هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده اما از زمانی که طوفان ارجینبلیک، مدیریت رولز رویس را در دست گرفته، شرایط این شرکت بهبود پیدا کرده است.

بریجیک با هدف خنثی کردن تبعات افزایش تورم تصمیم گرفته که روی کاهش هزینه‌های رولز رویس متمرکز شود. در ماه می اما، شرکت مذکور گفته بود که تصمیمی برای تغییر در نیروی کار خود ندارد. در آن زمان روزنامه ساندی تایمز اعلام کره بود که رولز رویس می‌خواهد ۳ هزار نفر از نیروهای خود در واحدهای غیرتولیدی را اخراج کند.