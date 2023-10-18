نمایشگاه نقاشی «آبی آسمانی» به یاد محمد اسدی افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری، آیین افتتاحیه نمایشگاه نقاشی «آبی آسمانی» روز سه شنبه ۲۵ مهر برگزار شد و در جریان آن ۳۴ اثر پرتره و ۸ اثر طبیعت از آثار این هنرمند برجسته کشورمان به نمایش گذاشته شد.

در آیین افتتاحیه این نمایشگاه علی فروزانفر، معاون هنری حوزه هنری، محمد زرویی نصرآباد، سرپرست مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری، خانواده محمد اسدی جوزانی و جمعی از هنرمندان و هنردوستان حضور داشتند.

محمد اسدی جوزانی دارای لیسانس نقاشی از دانشگاه تهران و فوق‌لیسانس از دانشگاه تربیت مدرس بوده و هشت دوره داوری جشنواره هنرهای تجسمی بسیج را به عهده داشته است. وی از هنرمندان صاحب‌نام و نقاش انقلابی متولد سال ۱۳۴۶ در شهر ری است. او مهارت خاصی در خلق پرتره‌های شهدا و رزمندگان انقلاب و دفاع مقدس به سبک رئال و با تکنیک آبرنگ داشته است و بیشتر به همین دلیل نزد اهالی هنرهای تجسمی شناخته می‌شد. ازجمله نقاشی‌های شاخص این هنرمند می‌توان به پرتره شهیدان حاج قاسم سلیمانی، سید مرتضی آوینی، سید محمد بهشتی، محمد ابراهیم همت، مصطفی چمران، مرتضی مطهری و … اشاره کرد.

نمایشگاه نقاشی «آبی آسمانی» از روز چهارشنبه ۲۶ مهر تا ۳ آبان در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹ الی ۱۹ در گالری ابوالفضل عالی حوزه هنری واقع در خیابان سمیه نرسیده به خیابان حافظ، میزبان علاقه‌مندان است.