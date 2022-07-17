به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه آثار منتخب جمعی از هنرمندان شاخص عرصه هنرهای تجسمی همزمان با دهه امامت و ولایت، روز جمعه ۲۴ تیرماه در فرهنگسرای نیاوران به نمایش درآمد.
بر این اساس، ۵۸ اثر از هنرمندان رشتههای نقاشی، کاریکاتور، عکاسی، طراحی پوستر، خوشنویسی، نگارگری، مجسمهسازی، تصویرسازی، سفال و سرامیک همچون مسعود نجابتی، محمد خزایی، مسعود زندهروح کرمانی، محمد صیاد، محمد اسدی جوزانی، محمدرضا دوستمحمدی، سید حمید شریفی آل هاشم، مجید ناگهی، کوروش پارسا نژاد، سید محمدرضا میری، پرویز حاصلی، مینا صدری، مرتضی اسدی، محمدصابر شیخرضایی و … در این نمایشگاه قابل مشاهده است که این آثار، متعلق به مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر است که در طول سالهای اخیر توسط هنرمندان مختلف عرصه هنرهای تجسمی کشور خلق شده است.
همچنین در جریان افتتاحیه این نمایشگاه، کارگاه نقاشی توسط تعدادی از هنرمندان نقاش اجرا شد. در ادامه گفتگویی با محمد اسدی جوزانی که کارگاه نقاشی او در این نمایشگاه برپا شد، داشتیم که آن را میخوانید.
عبدالرضا سهرابی مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی ارشاد در بازدید از نمایشگاه ولایت و امامت
محمد اسدی جوزانی هنرمند نقاش درباره این نمایشگاه و فضای غدیری آن به خبرنگار مهر گفت: ارزیابی من از نمایشگاه ولایت و امامت خوب و مثبت بود و فضای خوبی را برای هنرمندان و اجرای آثارشان رقم زد. به هر حال «غدیر» باید بیش از پیش و به هر نحو و قالبی (چه بهصورت برگزاری نمایشگاه هنری و چه به صورت تجمع و اجرای هنری) معرفی شود و لطف و برکات بسیاری هم در بر خواهد داشت.
وی با بیان اینکه قرار است یک اثر را به صورت کارگاهی در جریان برگزاری نمایشگاه تکمیل کند، اظهار کرد: عموماً من با تکنیک آبرنگ آثارم را خلق میکنم و در حال حاضر ۵۰ درصد کار پیش رفته است. تکنیک آبرنگ از این نظر که حال و هوای لطیفی دارد، به اعتقاد من برای غدیر و نمایش ابعاد آن، بهتر است.
اسدی جوزانی همچنین افزود: دوستان دیگر نقاش که هر کدام اساتید مجربی به حساب میآیند، کارهای متنوعی از غدیر را در این نمایشگاه اجرا میکنند که از سطح کیفی خوبی نیز برخوردارند.
وی در پاسخ به اینکه آثار خلق شده در مورد «غدیر» چقدر کافی است و اینکه آیا ضرورتی برای جدیت در معرفی این کار وجود دارد یا خیر، گفت: به هر حال، در موضوع «غدیر» نیز همچون مناسبتهای دیگر مقطعی کار شده است و میشود؛ اگر در طول سال در کنار مناسبتهای دیگر، به واقعه غدیر هم توجه شود و در واقع همیشه به آن توجه شود، قطعاً تأثیر خودش را خواهد داشت. وقتی همه مناسبتهای ما مقطعی باشد، چند روزی روی یک موضوع کار میشود و سپس تا سال آینده دیگر به آن پرداخته نمیشود!
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