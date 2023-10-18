به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز هنری رسانه‌ای نهضت، ابوذر روحی، خواننده و مداح اهل بیت (ع)، امروز ۲۶ مهر در مراسمی از آخرین اثرش با عنوان «یوم الانتقام» رونمایی کرد.

این اثر که با تلاش مرکز هنری رسانه‌ای نهضت تولید شده است، به موضوع فلسطین و مقاومت مردم آن علیه اشغالگری رژیم صهیونیستی می‌پردازد.

«یوم الانتقام» که یک قطعه حماسی با صدای ابوذر روحی است در قالب یک نماهنگ منتشر خواهد شد که در آن تصاویری از مقاومت مردم فلسطین علیه اشغالگری رژیم صهیونیستی به نمایش درآمده است.

نسخه کامل این نماهنگ نیز به زودی در فضای مجازی منتشر خواهد شد.