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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۶:۵۹

در تجمع میدان انقلاب؛

تازه‌ترین اثر خواننده«سلام فرمانده» رونمایی شد/شنیدن یوم الانتقام

تازه‌ترین اثر خواننده«سلام فرمانده» رونمایی شد/شنیدن یوم الانتقام

ابوذر روحی خواننده قطعه حماسی «سلام فرمانده» همزمان با برگزاری تجمع هم‌وطنان‌مان در اعتراض به جنایت‌های اخیر رژیم صهیونیستی در غزه تک‌آهنگ «یوم الانتقام» را منتشر کرد.

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به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز هنری رسانه‌ای نهضت، ابوذر روحی، خواننده و مداح اهل بیت (ع)، امروز ۲۶ مهر در مراسمی از آخرین اثرش با عنوان «یوم الانتقام» رونمایی کرد.

این اثر که با تلاش مرکز هنری رسانه‌ای نهضت تولید شده است، به موضوع فلسطین و مقاومت مردم آن علیه اشغالگری رژیم صهیونیستی می‌پردازد.

تازه‌ترین اثر خواننده«سلام فرمانده» رونمایی شد/شنیدن یوم الانتقام

«یوم الانتقام» که یک قطعه حماسی با صدای ابوذر روحی است در قالب یک نماهنگ منتشر خواهد شد که در آن تصاویری از مقاومت مردم فلسطین علیه اشغالگری رژیم صهیونیستی به نمایش درآمده است.

نسخه کامل این نماهنگ نیز به زودی در فضای مجازی منتشر خواهد شد.

کد مطلب 5915573

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    نظرات

    • زهره مشفقی IR ۱۰:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      6 0
      پاسخ
      میتونم بگم از عالی هم عالی تره، اجرشون باامام زمان، کاراشون حرف نداره خیلی به موقع بودهرچه قدرگوش کنیم سیرنمیشیم مرهمی بود به داغ دلهامون، انشاالله همه چی همون بشه که آقای ابوذر روحی گفتن🤲🤲🤲
    • امید IR ۲۳:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۲
      5 0
      پاسخ
      عالی بود دمت گرم مرگ بر اسراییل مااماده هستیم برای جنگ با اسراییل کافی دستوربد سرورما حضرت خامنه ی
    • على IR ۱۶:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      6 2
      پاسخ
      واقعا عالى بود من قدر به اين كار كوش ميكنم سير نميشم
    • IR ۱۹:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
      7 2
      پاسخ
      قشنگ بود ولی یکمی تند میخونه

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