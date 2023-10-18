به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال‌زاده در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی نشست خبری و در واکنش به اقدام صهیونیست‌ها در بمباران کردن بیمارستان المعمدانی، گفت: شهادت صدها زن و کودک و مرد بی‌دفاع فلسطینی را در پی حمله رژیم صهیونیستی در بیمارستانی در غزه به آزادی‌خواهان و ملت‌های مستقل و مردم عزیز ایران تسلیت می‌گویم.

وی بیان کرد: اتفاقی که در روزهای گذشته در باریکه غزه رخ داد، دل همه آزادی‌خواهان جهان را به درد آورد اما نقطه اصلی و پایانی، انفجار بیمارستان غزه بود که باعث کشتار صدها مجروح شد که اغلب آنان کودک و زن بودند که این کار خط بطلانی بر همه مجامع حقوق بشری کشید.

جنایات رژیم صهیونیستی نقطه پایانی بر ادعای حقوق بشر غربی‌ها و آمریکا بود

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: جنایات رژیم صهیونیستی در شب گذشته نقطه پایانی بر ادعای حقوق بشر غربی‌ها و آمریکا بود، آنهایی که دنبال حقوق حیوانات هستند، حقوق انسان‌هایی را ندیدند که به بیمارستان پناه بردند و دنبال بهبود جراحاتشان بودند.

جلال‌زاده ادامه داد: این جنایت زیر پا گذاشتن کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو مبنی بر بهبود سرنوشت زخمی‌ها و مجروحان نظامی و غیرنظامی را در بالاترین سطح زیرپا گذاشت. همچنین این کار لگدمال کردن حقوق بین‌الملل و حتی عرف بین‌المللی بود. جنایاتی را که حتی داعش در سال‌های گذشته مرتکب نشد، رژیم صهیونیستی در غزه انجام داد.

از هر گروهی که علیه رژیم صهیونیستی اقدام کند، حمایت می‌کنیم

وی تاکید کرد: ما در ایران بدون هیچ‌گونه تعارف و تحفظی اعلام کردیم که از هر گروهی که علیه رژیم صهیونیستی اقدام کند، حمایت می‌کنیم. البته عملیات طوفان‌الاقصی یک عملیات مطلقاً فلسطینی بود، اما ما از مردم فلسطین و حقوق حقه آنها در دفاع از خودشان حمایت می‌کنیم.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: همانطور که جنبش حزب‌الله اعلام کرد دیگر وقت بیانیه، صحبت و مصاحبه گذشته و مردم دنیا به خصوص جهان اسلام باید با اعلام انزجار نسبت به این جنایات، به اقدامات عملی در تحریم کالاهای رژیم صهیونیستی روی آورند و وارد میدان شوند و در نتیجه رساندن عملیات طوفان‌الاقصی ورود پیدا کنند.

دیگر نباید هیچ اسرائیلی و آمریکایی در منطقه احساس امنیت کند

وی تاکید کرد: قطعاً صهیونیست‌ها باید منتظر انتقام سخت جبهه مقاومت باشند و دیگر نباید هیچ اسرائیلی و آمریکایی در منطقه احساس امنیت کند.

جلال‌زاده متذکر شد: رئیس مجلس شورای اسلامی هفته گذشته به صورت تلفنی با همتایان خود در کشورهای اسلامی صحبت کرد. همچنین در نشست فوق‌العاده رؤسای مجالس کشورهای اسلامی حضور پیدا کرد که آن نشست با محوریت جمهوری اسلامی تشکیل شد و نزدیک به ۲۰ رئیس مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس مجامع کشورهای اسلامی در آن شرکت کردند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس هم روز گذشته جلسه‌ای تشکیل داد. در آن جلسه وزیر امور خارجه گزارشی ارائه کرد، بنده ضمن قدردانی از اقدامات وزیر خارجه اعلام کردم که انتظار می‌رود وزارت خارجه همه ارکان کشور را به موضع‌گیری برای حمایت از مردم غزه تجهیز کند.

وی افزود: دیپلماسی پارلمانی، دیپلماسی عمومی و دیپلماسی حقوق بشری را باید تقویت کنیم. آنچه امروز برای مردم غزه مهم است، حمایت جهانی از آنهاست. ما ارتباط با دوستان حماس، جهاد اسلامی و حزب‌الله داریم. جلساتی هم با رؤسای دفاتر آنها برگزار کردیم که انتظار آنان از ما انجام عملیات حوزه نظامی نیست، بلکه انتظارشان از مردم سراسر دنیا به خصوص در ایران این است که موضع‌گیری کنند.

کار رژیم صهیونیستی جنایت قرن بود

جلال زاده اظهار داشت: این جنایت هولناک را باید جنایت قرن نامید که قطعاً شریک اول حامیان رژیم صهیونیستی، آمریکاست. باید آمریکا و صهیونیست‌ها در دادگاه‌های جهانی به دلیل اقدامات ضد حقوق بشری محاکمه شوند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: عملیات طوفان الاقصی یک عملیات فلسطینی بود، البته این نافی حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از جبهه مقاومت، حماس و جهاد اسلامی نیست.

وی یادآور شد: مقام معظم رهبری صراحتاً فرمودند باید کرانه باختری مسلح شود، اما اینکه جبهه مقاومت در پاسخ به عملیات وحشیانه اسرائیل در حمله به غزه باید چه واکنشی نشان دهد موضوعی است که در پاسخ به آن اول باید بدانیم که عملیات وحشیانه اسرائیل آفندی نیست و پدافندی است؛ به این معنا که حماس پیش‌دستانه به اسرائیل و مناطق اشغالی حمله کرد.

جلال زاده گفت: اسماعیل هنیه طی مذاکرات با امیرعبداللهیان به صراحت گفته است نظامیان اسرائیل با پوتین بالای منبر مسجدالاقصی رفته و بی حرمتی کردند. همچنین حرمت زنان و کودکان فلسطین در کرانه باختری و مسجد الاقصی شکسته و طرح آبراهام یا همان عادی‌سازی با کشورهای منطقه مخدوش شده است.

وی بیان کرد: طبق آخرین گزارش‌های دریافت شده توسط فلسطینی‌ها، قرار بود صدها هزار اسرائیلی طی سال‌ها و هفته‌های آینده با تخریب خانه‌های فلسطینی‌ها در مسجدالاقصی مستقر شوند، لذا حماس عملیات طوفان الاقصی را انجام داد و اسرائیل غافلگیر شد. جبهه مقاومت نه در یک اقدام شتاب زده، بلکه در زمان و مکان مناسب پاسخ لازم را می‌دهد و طبق فرمایش مقام معظم رهبری تاب‌آوری جبهه مقاومت هم حدی دارد.