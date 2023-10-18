لزوم پژوهش نیروهای مسلح درباره تهدیدات آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا حسنی آهنگر فرمانده دانشگاه جامع امام حسین (ع) در همایش فرصت‌ها و تهدیدها در حوزه فناوری‌های نوپدید دریایی که صبح امروز (چهارشنبه) در این دانشگاه برگزار شد، با اشاره به نتایج عملیات طوفان‌الاقصی، اظهار داشت: عملیاتی که رزمندگان فلسطینی انجام دادند، سیلی آنان به چهره رژیم صهیونیستی بود؛ در این عملیات، رزمندگان فلسطینی شکستی را که متوجه رژیم اشغالگر قدس کردند این شکست برای تمام دستگاه‌های اطلاعاتی آن‌ها بود.

سردار حسنی آهنگر افزود: با وجود شبکه نفوذ رژیم صهیونیستی و سیستم‌های راداری یا گنبد آهنین و بسیاری از امکانات دیگر آنان که در قالب نهادهای اطلاعاتی و امنیتی دسته‌بندی می‌شود، اما این رژیم در مواجهه با عملیات طوفان‌الاقصی غافلگیر شد و شکست خورد.

فرمانده دانشگاه جامع امام حسین (ع) ادامه داد: یکی از مهم‌ترین عناصر حیات رژیم صهیونیستی اعتماد به ارتش مجهزش است؛ اما این ارتش هم در مواجهه با عملیات طوفان‌الاقصی غافلگیر می‌شود.

وی در ادامه عنوان کرد: نیروهای مسلح و دانشگاه‌های نیروهای مسلح باید درباره تهدیدات نو و تهدیدات آینده دریایی پژوهش و فرصت‌ها و تهدیدات مربوط به آن را ارزیابی کنند که در این رابطه نیروی دریایی سپاه پیش‌قدم شده و همایش امروز را برنامه‌ریزی کرده است.

سردار حسنی آهنگر گفت: این همایش شش زیر محور دارد از جمله این محورها، فرصت‌ها و تهدیدات نوپدید در حوزه ژئوپلیتیک و استراتژی دریایی و حوزه دیگر اقتصاد دریا پایه است؛ در واقع حوزه بهداشت، سلامت و زیست محیط دریایی و نیز حوزه اطلاعات و امنیت دریایی همگی دارای فرصت‌ها و تغییرات نوپدید هستند.