  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۰۱

سردار حسنی آهنگر مطرح کرد؛

لزوم پژوهش نیروهای مسلح درباره تهدیدات آینده

لزوم پژوهش نیروهای مسلح درباره تهدیدات آینده

فرمانده دانشگاه جامع امام حسین (ع) گفت: نیروهای مسلح و دانشگاه‌های نیروهای مسلح باید درباره تهدیدات نو و تهدیدات آینده دریایی پژوهش و فرصت‌ها و تهدیدات مربوط به آن را ارزیابی کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا حسنی آهنگر فرمانده دانشگاه جامع امام حسین (ع) در همایش فرصت‌ها و تهدیدها در حوزه فناوری‌های نوپدید دریایی که صبح امروز (چهارشنبه) در این دانشگاه برگزار شد، با اشاره به نتایج عملیات طوفان‌الاقصی، اظهار داشت: عملیاتی که رزمندگان فلسطینی انجام دادند، سیلی آنان به چهره رژیم صهیونیستی بود؛ در این عملیات، رزمندگان فلسطینی شکستی را که متوجه رژیم اشغالگر قدس کردند این شکست برای تمام دستگاه‌های اطلاعاتی آن‌ها بود.

سردار حسنی آهنگر افزود: با وجود شبکه نفوذ رژیم صهیونیستی و سیستم‌های راداری یا گنبد آهنین و بسیاری از امکانات دیگر آنان که در قالب نهادهای اطلاعاتی و امنیتی دسته‌بندی می‌شود، اما این رژیم در مواجهه با عملیات طوفان‌الاقصی غافلگیر شد و شکست خورد.

فرمانده دانشگاه جامع امام حسین (ع) ادامه داد: یکی از مهم‌ترین عناصر حیات رژیم صهیونیستی اعتماد به ارتش مجهزش است؛ اما این ارتش هم در مواجهه با عملیات طوفان‌الاقصی غافلگیر می‌شود.

وی در ادامه عنوان کرد: نیروهای مسلح و دانشگاه‌های نیروهای مسلح باید درباره تهدیدات نو و تهدیدات آینده دریایی پژوهش و فرصت‌ها و تهدیدات مربوط به آن را ارزیابی کنند که در این رابطه نیروی دریایی سپاه پیش‌قدم شده و همایش امروز را برنامه‌ریزی کرده است.

سردار حسنی آهنگر گفت: این همایش شش زیر محور دارد از جمله این محورها، فرصت‌ها و تهدیدات نوپدید در حوزه ژئوپلیتیک و استراتژی دریایی و حوزه دیگر اقتصاد دریا پایه است؛ در واقع حوزه بهداشت، سلامت و زیست محیط دریایی و نیز حوزه اطلاعات و امنیت دریایی همگی دارای فرصت‌ها و تغییرات نوپدید هستند.

کد مطلب 5915090
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها