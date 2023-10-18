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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۵۹

تجمع اعتراض‌آمیز دماوندی ها علیه اسرائیل‌ غاصب برگزار شد

تجمع اعتراض‌آمیز دماوندی ها علیه اسرائیل‌ غاصب برگزار شد

دماوند- تجمع اعتراض‌آمیز مردم حزب‌الله و همیشه در صحنه علیه اسرائیل‌ غاصب و جنایتکار در میدان‌ قدس شهر دماوندبرگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر چهارشنبه تجمع اعتراض‌آمیز مردم حزب‌الله و همیشه در صحنه دماوند در محکومیت اقدام جنایت کارانه رژیم غاصب و کودک کش اسرائیل و حمایت از ملت مظلوم فلسطین در میدان قدس شهر دماوند برگزار شد.

بر اساس این گزارش در این تجمع اعتراض‌آمیز، جمعی از مسئولان، نیروهای نظامی، بسیجیان، اصناف، ادارات‌، جمعیت هلال‌احمر و اقشار مختلف مردمی حضور داشتند.

لازم به ذکر است که در این تجمع، جمعی از مسئولان، نیروهای نظامی و انتظامی، بسیجیان، طلاب، اصناف، ادارات‌، جمعیت هلال‌احمر و اقشار مختلف مردمی حضور داشتند.

گفتنی است که این تجمع به منظور محکومیت رژیم غاصب صهیونیستی که شب گذشته طی عملیات وحشیانه ای بیمارستان المعمدانی غزه را بمباران کرده انجام شده است.

کد مطلب 5915103

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