به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی زارع پور، در حاشیه جلسه هیأت دولت و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: فعلاً برنامه‌ای برای گران کردن بسته‌های اینترنت همراه نداریم.

وی افزود: اگر اپراتورهای بخش خصوصی بخواهند افزایش قیمت بدهند، باید از کمیسیون تنظیم مقررات مجوز دریافت کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به مهلت اعلام شده دوماهه برای بررسی وضعیت اینترنت گفت: این یک مهلت دوماهه نبوده بلکه کمیته‌ای برای بررسی وضعیت اینترنت در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل و جلسات متعددی برگزار شد.

زارع پور افزود: دلایلی استخراج شد برخی از این دلایل تاریخی است و من بارها در صحبت‌هایم اشاره کرده‌ام که در برخی زیرساخت‌های شبکه، سرمایه‌گذاری لازم در گذشته صورت نگرفته است.

وی بیان کرد: راهکارهای کوتاه‌مدتی نیز پیشنهاد شد و ما اعمال کردیم. اکنون حدود دو ماه است که زمان تأخیر در شبکه حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است و داشبوردهای مدیریتی این را نشان می‌دهد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: این مسیر ادامه دارد و ما هر روز برای ارتقای کیفیت شبکه در تلاش هستیم.