جهان شاهد جنایتی است که برای هر دغدغه مندی غیر قابل تحمل است

به گزارش خبرنگار مهر، در پی وقایع هولناک غزه و بمباران وحشیانه بیمارستان المعمدانی، استاد حسین انصاریان در پیامی جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کرد.

هوالحق

إِنّا مِنَ الْمُجْرِمِینَ مُنْتَقِمُونَ

سوره سجده آیه ۲۲

آنچه این روزها سبب اندوه فراوان و تأسف بسیار گردیده، فاجعه‌ای عظیم و جنایت علیه بشریت است. اعمال رژیم غاصب صهیونیستی در منطقه غزه مصداق کامل توحّش و ظلم بیّن به کرامت انسانی است.

قلب هر انسانی که تربیت شده مکتب نورانی اهل‌بیت علیهم السلام می‌باشد از این اعمال خشونت‌بار به درد آمده است و البته به وعده انتقام سخت الهی از ظالمِ مجرم امیدوار است.

جهان امروز شاهد نسل‌کشی، کودک‌کشی و جنایاتی است که نه فقط برای مسلمانان بلکه برای هر کسی که دغدغه «انسان» را دارد غیر قابل تحمل است.

خاضعانه از درگاه رحمت ربوبی، فرج آخرین ذخیره الهی را برای برپایی عدلِ عالم‌گیر تمنا می‌نمایم و به محضر حضرت حق عرضه می‌دارم: «اللهم إنا نشکو إلیک فقد نبینا صلواتک علیه واله وغیبة ولینا وکثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علینا فصل علی محمد وآله وأعنا علی ذلک بفتح منک تعجله وبضر تکشفه ونصر تعزه.»

فقیر حسین انصاریان

٢ ربیع الثانی ١٤٤٥