حمله به مراکز درمانی غزه اوج استیصال اسراییل است

حجت الاسلام یوسف احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با محکومیت جنایت اخیر رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه، اظهار کرد: شب گذشته اسرائیل جنایت شدیدی را علیه مردم غزه مرتکب شد و کودکان و مادران بسیاری را به شهادت رساند.

وی افزود: این جنایت علیه مردم غزه غیرقابل بخشش است و دل مردم آزاده خواه جهان را به درد آورد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: امروز مردم سراسر جهان علیه اسرائیل به پا خواسته‌اند و جنایات این رژیم کودک کش را محکوم کرده‌اند و همچنین رفتار دوگانه کشورهای غربی علیه مردم غزه و حقوق بشر نیز نزد مردم جهان محکوم است.

حجت الاسلام احمدی بیان کرد: امروز کادر بهداشت و درمان نیز در تجمع حضور دارند تا آمادگی خود را برای کمک به مردم فلسطین اعلام کنند زیرا حمله به مراکز درمانی ممنوع است.

وی با اشاره به اعلام عزای عمومی، گفت: امروز مردم کرمانشاه شامل کادر درمان، دانشگاهیان و اقشار مختلف مردم آمادگی خود را برای نبرد با اسرائیل و تجدید بیعت با رهبر انقلاب اعلام کردند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: بر اساس منویات مقام معظم رهبری اسرائیل ۲۵ سال آینده را نخواهد دید و همچنین نمی‌تواند شکست اطلاعاتی خود را در عملیات طوفان الاقصی را به فراموشی بسپارد.

حجت الاسلام احمدی با اشاره به یاد شهید سردار سلیمانی، عنوان کرد: آرزوی شهید سلیمانی و شهدای مدافع حرم و دفاع مقدس نابودی اسرائیل بود و این آرزو به زودی تحقق خواهد یافت.