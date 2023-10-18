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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۳:۴۳

دهقانی با محکومیت جنایت صهیونیست‌ها در غزه تاکید کرد؛

آمادگی جامعه علمی و نخبگانی کشور برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین

آمادگی جامعه علمی و نخبگانی کشور برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور ضمن محکومیت جنایت اخیر صهیونیستها، آمادگی جامعه علمی و نخبگانی ایران را برای حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، متن پیام روح‌الله دهقانی به شرح ذیل است:

«بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

«قاتلوهمْ یعذّبْهم اللّه بأیْدیکمْ ویخْزهمْ وینصرْکمْ علیْهمْ ویشْف صدور قوْمٍ مّؤْمنین»

با آن‌ها پیکار کنید که خداوند آنان را به دست شما مجازات می‌کند و آنها را رسوا می‌سازد و شما را بر آنان پیروز می‌کند و و بر قلب مومنان مرهم می‌نهد.
(سوره توبه، آیه ۱۴)

اقدام جنایتکارانه و وحشیانه رژیم غاصب صهیونیستی در بیمارستان المعمدانی غزه و سکوت و انفعال حامیان حقوق بشر آمریکایی، بار دیگر بر یک بام و دو هوای کشورهای غربی و حامیان رژیم جعلی اسرائیل مهر تأیید زد.

در روزی‌ که همه‌ آزادگان عالم در بهت و عزای انسانیت نشسته‌اند، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری حمله به بیمارستان «المعمدانی» را به‌شدت محکوم کرده و آمادگی جامعه علمی و نخبگانی کشور را برای حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین اعلام می‌دارد. بی‌شک، وعده نصرت و نجات الهی، بهترین پشتوانه برای آرامش و امید امت اسلامی است.»

کد مطلب 5915229
مهتاب چابوک

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