به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، بانک اول با اینکه ارزهای دیجیتال و کریپتوکارنسی ها دنیای ما را فرا گرفته اند، اما هنوز هم بانک‌ها و مؤسسات مالی به عنوان پایه و اساس اصلی نظام اقتصادی یک کشور در حال فعالیت‌اند. با نگاهی دقیق‌تر حیات تعداد زیادی از مشاغل و کسب وکارها به بانک‌ها وابسته است. این روزها با آغاز فرایند جهانی ‏سازی اقتصادی نقش بانک‌ها و مؤسسات مالی محدود به فضای داخل کشور نیست و چشم اندازهای جهانی برای آن‌ها دیده می‌شود. در این خبر طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی ایران، بانک ها و مؤسسات اعتباری مجاز را معرفی خواهیم کرد.

بانک ملی

بانک ملی که یکی از شناخته شده ترین بانک‌ها در ایران است، تا پیش از سال ۱۳۳۹ نقش بانک مرکزی را ایفا کرده و حق انتشار اسکناس و تنظیم جریانات مالی و پولی کشور را بر عهده داشت. تأسیس این بانک در سال ۱۲۵۸ خورشیدی توسط حاج محمدحسن امین دارالضرب که یکی از صرافان بزرگ تهران بود به ناصرالدین شاه پیشنهاد شد. هم اکنون بانک ملی با داشتن ۳۲۷۷ شعبه در داخل و ۱۳ شعبه در خارج یکی از قوی‌ترین بانک‌های ایران به شمار می‌رود.

بانک صادرات

این بانک توسط دو خانواده شناخته شده بلورافشان و مفرح در سال ۱۳۳۱ تاسیس شد. بانک صادرات در ابتدای کار ۲۰ کارمند و ۳ مدیر ارشد داشت اما طی آخرین آمار که در سال ۱۳۹۷ به دست آمد، این تعداد به ۲۷ هزار کارمند رسیده است. همچنین واحدهای بین‌المللی آن نیز به ۶۰ شعبه می‌رسد که بیشتر آن‌ها در کشورهای حوزه خلیج فارس و باقی در آلمان، فرانسه، آمریکا، انگلستان، لبنان، مصر و یونان است.

بانک تجارت

بانک تجارت در سال ۱۳۵۸ از ادغام تعدادی زیادی بانک ایرانی و خارجی و با سرمایه‎ی ۳۹ میلیاردی تاسیس شد. نتیجه‎ این ادغام مجموعه ای غنی از تجربیات و خدمات به‌روز بود که در نهایت باعث شد تا بانک تجارت در زمینه استفاده از ATM (عابربانک ها) و سیستم‌ های SGB جزء پیش‌روترین ها باشد. هم ‎اکنون این بانک با داشتن ۱۹ هزار کارمند و ۱۸۰۰ شعبه در ایران و با سرمایه ای معادل ۴۵.۷۰۰ میلیارد ریال از بزرگترین بانک ‌های کشور است.

بانک رسالت

اولین بانک دیجیتال کشور و یکی از بانک‌های خصوصی کشور است که از سال ۱۳۷۶ شروع به فعالیت کرد. یکی از دلایل تأسیس این بانک، ایجاد فرهنگ قرض‌الحسنه و اقدام به اعطای وام برای رفع نیازهای مالی مربوط به اشتغال، ازدواج، درمان و… بوده است. از دلایلی که منجر به بیشتر شناخته شدن بانک رسالت شده، وام های کم سود آن بوده است. تقریباً تمام فعالیت های بانکی آن به شکل آنلاین انجام می شود.

بانک مهر ایران

این بانک با نام کامل قرض‌الحسنه مهر ایران در سال ۱۳۸۶ و با ۳۰۰ شعبه فعال آغاز به کار کرد و هم اکنون تعداد شعب آن به ۶۰۰ تا رسیده است. این بانک دارای ۵۶۸ شعبه در سراسر ایران است و در سال ۲۰۱۸ توانست عنوان سومین بانک برتر جهان اسلام را به خود اختصاص دهد. بانک مهر ایران نیز با مشارکت ۱۰ بانک بزرگ ایران افتتاح شد و هم اکنون بیش از ۳۰۰۰ کارمند در کل کشور دارد.

بانک پارسیان

این بانک در سال ۱۳۸۰ و به عنوان دومین بانک خصوصی در ایران تاسیس شد. بر اساس آخرین آمار منتشر شده، تعداد شعب آن به ۳۵۰ عدد می‌رسد و در سال ۱۳۹۱ رتبه‎ی هشتم بزرگ‌ترین شرکت‌های ایرانی را به خود اختصاص داد.

لوگوی این بانک نیلوفر آبی است و دلیل استفاده از آن اهمیت فراوانی که این نماد در ایران باستان داشته است، اعلام شده.

بانک پاسارگاد

بانک پاسارگاد در سال ۱۳۸۴ و با سرمایه ۳۵۰۰ میلیارد ریالی آغاز به کار کرد. برای تاسیس بانک پاسارگاد چیزی حدود ۳ دهه برنامه ‎ریزی فکر و عملیاتی صورت گرفته بود که در نهایت منجر به تشکیل این بانک خصوصی گردید.

موسسه اعتباری مجاز

بانک رفاه

بانک رفاه در سال ۱۳۳۹ تاسیس و بر اساس آمار منتشر شده در سال ۱۴۰۱ دارای بیش از ۱۰۱۶ شعبه در ایران است و تعداد کارمندان آن نیز به ۹۶۴۷ نفر می‌رسد. بانک رفاه بر اساس ماده ۳۸ قانون سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران به جهت بهره برداری از وجوه بیمه کارگران تاسیس گردید.

بانک کشاورزی

یک بانک دولتی است که در سال ۱۳۱۲ تاسیس شد و می‌توان آن را نخستین بانک تخصصی به حساب آورد که در زمینه‎ بانکداری خرد و اعطای وام به فعالیت پرداخت. این بانک در حال حاضر ۱۹۱۴ شعبه دارد.

بانک سپه

بانک سپه در سال ۱۳۰۴ با سرمایه‌ای معادل سه میلیون ریال افتتاح و اولین شعبه‎ آن در رشت شکل گرفت. این بانک هم اکنون دارای ۱۸۰۰ شعبه در ایران بوده و در خارج از کشور و در کشورهایی همچون آلمان، فرانسه و ایتالیا نیز فعالیت می‌کند. بانک سپه با بیش از یک قرن تجربه در زمینه بانکداری هم اکنون یکی از مهم‌ترین مراکز مالی کشور است و در اقتصاد ایران نقش مهمی را ایفا می‌کند.

بانک ملت

بانک ملت یکی از بزرگترین بانک‌های خصوصی کشورکه هم اکنون از حیث منابع در رتبه اول بین بانک‌های کشور قراردارد.

همچنین بانک ملت از در میان بانک‌های بورسی در رده اول و از ثروتمندترین شرکت‌های بورسی در سال‌های اخیر بوده است و مخصوصاً در دو سال اخیر سود آوری چشمگیری نصیب سهامداران خود کرده است.

بانک دی

بانکی است در قالب شرکت سهامی عام که در سال ۱۳۸۹ تاسیس شده و طبق آخرین آمار ۹۱ شعبه و ۱۲۰۰ کارمند دارد. این بانک در دی ۱۳۹۴ به شبکه جهانی سوئیفت پیوست

استخدام در بانک‌های ایران:

جهت استخدام در بانک‌های ایران باید در آزمون‌های کتبی و شفاهی این بانک‌ها شرکت کنید.

سایت بانک اول از جمله سایت‌های خبری کشور هست که اخبار بانک‌ها از جمله استخدام در بانک‌های کشور را همواره منتشر می‌نماید.

لیست بانک‌ها و موسسات مالی در ایران

در کشور ایران بانک‌های دولتی و نیمه دولتی و خصوصی تحت نظارت و مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت دارند که به شرح زیر است:

بانک‌های دولتی در ایران

بانک ملّی ایران

بانک سپه

بانک صنعت و معدن

بانک کشاورزی

بانک مسکن

بانک توسعه صادرات ایران

بانک توسعه تعاون

پست بانک ایران

بانک‌های غیر دولتی ایران

بانک اقتصاد نوین

بانک پارسیان

بانک کارآفرین

بانک سامان

بانک سینا

بانک خاورمیانه

بانک شهر

بانک دی

بانک صادرات

بانک ملت

بانک تجارت

بانک رفاه

بانک آینده

بانک گردشگری

بانک ایران زمین

بانک سرمایه

بانک پاسارگاد

بانک مشترک ایران-ونزوئلا

بانک‌های قرض الحسنه

بانک قرض‌الحسنه مهر ایران

بانک قرض‌الحسنه رسالت

لیست موسسات اعتباری مجاز

موسسه اعتباری کوثر مرکزی

موسسه اعتباری ملل

موسسه اعتباری نور

لیست بانک‌های خارجی و مشترک در ایران

فیوچر بانک (المستقبل)

تعاون اسلامی برای سرمایه‌گذاری (مصرف التعاون الاسلامی للاستثمار)

بانک مشترک ایران و ونزوئلا

بانک تجارتی ایران و اروپا

بانک استاندارد چارتر

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