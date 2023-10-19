استودیو مهد قرآن ظرفیت خوبی برای جامعه قرآنی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سلیمانی مدیرکل دبیرخانه کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی قرآنی معاونت قرآن و عترت از استودیوی مجهز ضبط صدای مهد قرآن بازدید کرد.

در جریان بازدید از این استودیو سلیمانی با اشاره به اینکه امروز برای داشتن یک استودیو و تجهیزات متناسب با آن حداقل باید ۵۰۰ میلیون تومان هزینه کرد، اظهار داشت: استودیوی مجهز ضبط صدای مهد قرآن این شرایط را دارد و باید از این ظرفیت حداکثر استفاده را داشت. وی ادامه داد: متأسفانه در حوزه فرهنگ و قرآن نگاه قالب براین است که کار به صورت خیریه و رایگان انجام شود و با این نگاه هیچ‌گاه کار به جایی نمی‌رسد زیرا بودجه‌ها نیز باتوجه به این تورم جامعه کفایت انجام چنین کارهایی را نمی‌دهد و توان دولت هم کم است.

مدیرکل دبیرخانه کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی قرآنی پیشنهاد داد: می‌توان ۵ تا ۱۰ تلاوت از قاریان برجسته را در استودیو مهد قرآن ضبط کرد و حتی اگر حق‌الزحمه‌ای می‌خواهد با معاونت قرآن و عترت هماهنگ کنید، این کار به نوعی تبلیغ این استودیو خواهد شد. در حال حاضر ترتیل‌های قاریان برجسته کشورمان که با کیفیت لازم ضبط شده باشد را نداریم. اگر معاونت قرآن بتواند هزینه آن را بدهد آنگاه به صورت رایگان در تمام اپلیکیشن‌های قرآنی این صوت‌ها را می‌توان بارگذاری کرد، در این طرح اگر خود مجموعه مهد قرآن بتواند این کار را انجام دهد جدای از موضوع تبلیغ امکان درآمدزایی و در نهایت انتشار آثار خود در اپلیکیشن‌ها قرآنی را فراهم می‌کند.

سلیمانی یادآور شد: برای اینکه بتوان سایر مجموعه‌ها را از ظرفیت استودیو این مؤسسه آگاه کرد باید بک برنامه‌ریزی تبلیغاتی داشت. خیلی از مجموعه‌های قرآنی از امکانات این مؤسسه اطلاع ندارند و اگر اطلاعات آنها کامل باشد حتماً از ظرفیت این مؤسسه استفاده خواهند کرد. حتی خیلی از اساتید هم به دنبال ضبط با کیفیت تلاوت‌های خود هستند اما استودیوهای مناسبی وجود ندارد. حتی شبکه مساجد و هیأت‌ها هم می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند.

در بخش دیگری از این بازدید سید محمود چاوشی مدیر عامل مؤسسه کشوری مهد قرآن ابراز کرد: رهبر معظم انقلاب در دیدار با جامعه قرآنی بر روی موضوع تلاوت قرآن همراه با تفسیر آن تاکید داشتند، از این رو معاونت قرآن و عترت نیز در جلسه هیأت علمی خود این موضوع را مطرح کردند که براساس آن تلاوت به شکل خواندن چند آیه و شرح و تفسیر آن آیه باشد.

وی ادامه داد: ما می‌توانیم یکسری از قاریان طراز اول را به استودیو مهد قرآن دعوت کنیم به گونه‌ای که یک توضیح تفصیلی از آیات ارائه و سپس قرائت صورت بگیرد این می‌تواند یک فیلم الگو باشد و الگوسازی کنیم تا از این پس هر قاری به چند آیه قرآن ابتدا از منظر مفهومی بپردازد و سپس قرائت کند. این کار را می‌توان در شورای عالی قرآن مطرح و حتی در صدا و سیما هم به کار برد. اما این کار یک هزینه بالایی دارد که توان زیادی هم می‌خواهد به همین منظور ما می‌توانیم در قالب یک طرح این کار را با مهد قرآن پیش برد و کاری است که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب هم می‌باشد.

چاوشی بیان کرد: تصور کنید در یک جلسه پنج هزار نفر نشسته و قاری می‌خواند، در این جلسه ۹۰ درصد از مفهوم آیات چیزی را به دست نمی‌آورند و تنها از صدای تلاوت لذت می‌برند. این سیستم اگر یک فرهنگ بشود و قاریان ما به این سمت بروند می‌توان در کنار تلاوت آیات به مفاهیم قرآن هم پرداخت.

وی افزود: اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران یک کانالی دارد که می‌توان برای اطلاع‌رسانی و تبلیغ از آن استفاده کرد. البته مهد قرآن می‌تواند با یک ذوق تبلیغاتی نیز کارهای بیرونی را هم برای ضبط استودیو خود گرفته و درآمدزایی کند.

در ادامه فراهانی معاون دبیرخانه کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی قرآنی افزود: گروه‌های سرود برای مراسم‌ها بسیار زیاد است، حتی کتاب‌های صوتی را می‌توان در این استودیو ضبط کرد، در حال حاضر در حوزه قرآن و عترت استودیوهای تخصصی نداریم و می‌توان در حوزه سرود و کتاب صوتی در موضوعات قرآن و عترت یک هم‌افزایی را ایجاد کرد تا بتوانند از ظرفیت این مجموعه بهره ببرند.

فراهانی تصریح کرد: جدای از ضبط کارهای مؤسسه می‌توانید در کنار آن یک گروه سرود اختصاصی ایجاد و کار اختصاصی تولید کنید که تبلیغ کار استودیو مهد قرآن هم شود.

معاون دبیرخانه کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی قرآنی در بخشی از این بازدید، یادآور شد: مرسوم است که در مراسم‌ها قرائت قرآن یک موضوع کاملاً تشریفاتی است و در واقع قرآن جزو حواشی برنامه‌ها شده در حالی که قرآن اصل برنامه‌ها است.

چاوشی گفت: در خیلی از برنامه‌ها متأسفانه تلاوت یکی از قاریان برای تبرک جلسه پخش می‌شود و قاری هم حضور ندارد و این یک زنگ خطر است.

وی ادامه داد: آنچه رهبر معظم انقلاب در امر تلاوت در زمان حضورشان در مشهد انجام می‌دادند یک کار اصولی بوده است. چاوشی بیان کرد: در دوران کرونا خیلی از فعالیت‌ها قرآنی همچون سایر برنامه‌های حوزه‌های مختلف تعطیل شد، اما در حوزه تبلیغ می‌توانستیم کارهای قرآنی و عترتی ضبط را در اختیار مردم قرار دهیم.