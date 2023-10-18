مدیریت پسماند شرکت ایرالکو ضعیف است/ اخطار جدی به واحد تولیدی شیر

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید میرنظامی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به شعار امسال "استاندارد مردمی، اطمینان بخش کیفیت و امیدآفرین "اظهار داشت: در آخرین نشست شورای استاندارد استان در ۳۰ خردادماه، مقرر شد اداره کل استاندارد در خصوص آلایندگی واحدهای تولیدی ایرالکو، نیروگاه حرارتی شازند و شرکت املاح معدنی ورود کند که در این راستا در خصوص مباحث مرتبط به مدیریت پسماند، تکنولوژی و آلایندگی هوای شرکت ایرالکو اقداماتی صورت گرفت.

وی افزود: بر اساس بازرسی‌های انجام شده از شرکت ایرالکو، طرح جامع کاهش آلودگی هوای شهر اراک، شرکت ایرالکو ماده‌های ۷ و ۱۰ و ۱۱ را رعایت کرده و اقدامات کاملی در زمینه مذکور انجام داده و در راستای قانون هوای پاک نیز قانون از سوی این شرکت رعایت شده است.

مدیر کل استاندارد استان مرکزی گفت: همچنین در خصوص تصویب نامه تعیین حد مجاز انتشار آلاینده‌های هوا شرکت ایرالکو جرایم آلایندگی خود را در ۵ سال اخیر پرداخت کرده است اما مدیریت پسماند این واحد تولیدی ضعیف است که در راستای دفن پسماندهای خطرناک زیست محیطی نیازمند بازنگری است.

میرنظامی با اشاره به تخلف یکی از واحدهای تولیدکننده شیر در استان گفت: یکی از واحدهای تولیدکننده شیر در استان، شیر کم چرب تولید کرده اما برچسب شیر تولیدی پر چرب است که روز گذشته این پرونده بررسی و هفته آتی در خصوص فعالیت این واحد تولیدی رأی نهایی صادر می‌شود و این مهم مدنظر ویژه قرار گیرد که تمام اقدامات اداره کل استاندارد بر اساس قانون است و هیچ‌گونه مماشاتی در این راستا صورت نمی‌گیرد.

وی افزود: یکی از رویکردهای دولت سیزدهم امیدآفرینی است که این اداره کل در برش سازمانی و در وظایف خود باید در این راستا از هیچ کوششی دریغ نمی‌کند.



مدیرکل استاندارد استان مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: امسال از یک هزار و ۷۴۷ آسانسور بازرسی انجام شده که ۵۲ آسانسور عمومی و دولتی به دلیل نداشتن تاییدیه لازم در سطح استان مهر و موم شدند.



میرنظامی افزود: در یک سال گذشته ۲ هزار و ۶۱۹ مورد بازرسی، چهار هزار و ۱۱۳ مورد نمونه برداری و چهار هزار و ۴۵۳ مورد آزمون از واحدهای تولیدکننده و ۶۳۹ بازرسی از واحدهای عرضه کننده بازار صورت گرفته است.

وی در خصوص اقدامات صورت گرفته در رابطه با طلا و انگ فلزات گرانبها نیز گفت: از مهر سال گذشته تا امسال نسبت به ابطال یک فقره کد شناسایی طلا، صدور ۳ فقره کد شناسایی طلا، ارسال نامه اخطار به تمامی واحدهای مشمول دریافت کد شناسایی، مهر و موم یک واحد تولیدکننده مصنوعات طلا بدون دریافت کد شناسایی طلا و معرفی به مراجع قضائی انجام شده است.

مدیر کل استاندارد استان مرکزی گفت: همچنین ۴۸ بازرسی از واحدهای صنفی طلا و جواهر و ۲۴ نمونه برداری از واحدهای صنفی انجام شده که ۱۳ عدد عدم انطباق حاصل از صدور نتایج آزمون وجود داشته است، همچنین توقیف ۳۷ عدد مصنوعات طلای بدون کد شناسایی طلا و معرفی به کمیسیون ماده ۴۲ نیز از جمله اقدامات بوده است.

میرنظامی در خصوص بازرسی از سیلندرهای گاز اکسیژن طبی مستقر در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی گفت: از یک هزار و ۴۵۴ بازرسی صورت گرفته در مرحله نخست، ۶۰۳ سیلندر فاقد تست سیلندر بود که اخطار لازم صادر شد و در مرحله دوم از یک هزار و ۶۶۱ بازرسی صورت گرفته؛ ۱۱۰ مورد فاقد تست سیلندر بود.

وی گفت: امسال ۶۰ بازدید از جایگاه‌های سی ان جی انجام شده که ۴۷ تاییدیه در این خصوص صادر شده است.



مدیر کل استاندارد استان مرکزی تصریح کرد: از مجموع واحدهایی که متقاضی نشان حلال بودند که ۶۰ مورد پروانه صادر شده است و ۹۴۴ بازرسی از تجهیزات شهربازی و زمین‌های بازی انجام شده است.





