مدیران کنترل کیفیت بازوان سازمان ملی استاندار هستند

نسرین ذوالنوریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مهمترین طیف مخاطبین اداره کل استاندارد سازی کرمانشاه مدیران کنترل کیف هستند که طبق ماده ۲۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در واقع بازوان اجرایی این اداره برای تحقق کیفیت در واحدهای تولیدی و خدماتی هستند.

وی افزود: آموزش به مدیران کنترل کیفیت یکی از شرح وظایف اصلی اداره کل استاندارد سازی بوده که در سال گذشته پنج هزار و ۳۷۴ نفر ساعت آموزش و کارآموز برای این افراد صورت گرفته است.

معاونت استانداردسازی و آموزش استاندار کرمانشاه به وجود حدود ۴۰۰ واحد تولیدی خدماتی در کرمانشاه اشاره و تصریح کرد: در یک سال گذشته آموزش‌های لازم به کارکنان سازمان استاندارد حدود چهار هزار و ۳۹۰ نفر ساعت، آموزش سایر چهار هزار ۳۳۲ نفر ساعت و برای کارشناسان رسمی کارگروه‌های برگزار شده ۵۰۶ نفر ساعت بوده است.

وی به برگزاری دوره‌های کارآموزی به صورت تخصصی اشاره و مطرح کرد: این دوره‌ها به صورت آموزش تخصصی آزمایشگاهی در حوزه صنعت مورد نیاز برگزار شده و در جدیدترین عملکرد در سازمان استاندارد سازی ملی کشور طرحی جدید به نام «طرح توان افزایی مدیران کنترل کیفیت» در دست اقدام قرار گرفته است.

ذوالنوریان ادامه داد: این طرح در راستای اجرای بسته تحولی بهار خدمت سازمان استاندارد سازی در حوزه آموزش و بازآموزی مدیران کنترل کیفیت است که با رویکردی تحولی و کاربردی برای رونق تولید، توسعه و تحکیم جایگاه این مدیران در واحدهای تولیدی دنبال می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه طرح توان افزایی مدیران کنترل کیفیت در کل کشور اجرایی خواهد شد، گفت: این طرح برای پنج هزار مدیر کنترل کیفیت کشور اجرایی خواهد شد که در استان کرمانشاه برای ۱۶۰ نفر این دوره به صورت تئوری و عملی در قالب آموزش‌های مجازی و حضوری طراحی شده است.

معاونت استانداردسازی و آموزش استاندار کرمانشاه بیان کرد: علاوه بر آموزش‌ها تدارک دیده شده فرایندی برای تأیید صلاحیت مدیران کنترل کیفی لحاظ شده که با طی کردن این مراحل احراز هویت و اعطای گواهینامه کنترل کیفیت برای فعالیت در واحد تولیدی مورد نظر آنها صادر می‌شود.

ذوالنوریان در ادامه به فرآیند هرساله برای انتخاب کنترل کیفیت نمونه اشاره و یادآور شد: از بین واحدهای تولیدی و خدماتی استان کرمانشاه بر اساس دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌ها معیارهای تعیین شده در هر فرد مورد بررسی قرار می‌گیرد که پس از ارائه مدارک مدیران در روز جهانی استاندارد معرفی خواهند شد.

وی عنوان کرد: کارشناسان رسمی استاندار دیگر گروه‌ها مخاطب سازمان استاندارد است که برگزاری آزمون مربوط به آنها که یازده سال به تعویق افتاده بود در جمعه هفته گذشته برگزار شد که سه هزار و ۷۰۰ نفر در کشور و در استان ۵۴ نفر در این آزمون شرکت کردند.

معاونت استانداردسازی و آموزش استاندار کرمانشاه ترویج استانداردها را بخش مهمی از فعالیت این مجموعه دانست و ادامه داد: با این وجود تاکنون هزینه‌ای مناسب برای آن صرف نشده و یکی از دلایلی که استاندارد را در بین جامعه ناشناخته گذاشته بی توجهی به همین امر است.

ذوالنوریان بیان کرد: در دوره تحولی سازمان استانداردسازی بسته ترویجی با ۴۰ بند ترسیم شده که ترویج در بین طیف وسیعی از جامعه انجام خواهد گرفت که به صورت کارگاه‌ها، بروشور، مقالات، بسته‌های آموزشی، طرح پرسشگری و افکار سنجی و… عملیاتی می‌شود تا نقاط ضعف موجود در این حوزه پوشش داده شود.

وی همچنین به تدوین استانداردهای ملی و بین المللی در این سازمان اشاره کرد و افزود: این امر جز وظیفه اصلی بوده و برای تولید هر وسیله ساخته شده باید یک استاندار ملی برای آن ثبت شود که این استاندارد به عنوان یک سند ملی و مرجع در تمام کشور مورد توجه قرار می‌گیرد.

معاونت استانداردسازی و آموزش استاندار کرمانشاه با بیان اینکه استاندارد سنجی در تمام دستگاه‌های اجرایی و نظارتی مورد توجه بوده، گفت: تا امروز حدود ۳۳ هزار استاندارد ملی نوشته شده که اکثر این استانداردها منابع بین المللی دارند که این استانداردها توسط افراد متخصص با توجه به سطح تکنولوژی موجود در جامعه ترجمه و بومی سازی می‌شود.

ذوالنوریان استانداردها را یک زبان مشترک در جهان برای رسیدن به ایمنی دانست و اظهار کرد: هدف اصلی از تدوین استانداردها دفاع از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بوده چرا که استانداردها مطمئن‌ترین مسیر دستیابی به توسعه کشور و عرصه بین المللی است.