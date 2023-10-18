دریافت عوارض صادراتی از مواد معدنی متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیف‌الله امیری مدیرکل صنایع معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت در مصاحبه رادیویی درباره اقدامات وزارتخانه برای کاهش خام فروشی اظهار کرد: خام فروشی در مورد کالاهایی که در داخل کشور به آنها نیاز داریم و تکمیل زنجیره آن‌ها باید در جهت حمایت از واحدهای داخلی تکمیل شود، بی معنا و اشتباه محض است.

وی افزود: خام فروشی در مورد برخی کالاها مانند سنگ آهن که تکنولوژی تبدیل آن را نداریم مشکلی نیست چون اگر این مواد را صادر نکنیم حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ معدن در کشور تعطیل می‌شوند و لذا برای حمایت از این معادن، باید خام فروشی کنیم.

مدیرکل صنایع معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت یادآور شد: ما در سال ۱۳۹۴ حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون تن سنگ آهن صادر می‌کردیم که الان به حدود ۱. ۵ میلیون تن رسیده است.

امیری با اشاره به اینکه برنامه وزارت صمت، حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از خام فروشی به هر طریقی است، گفت: اگر ما تکنولوژی تبدیل سنگ آهن را داشتیم و آن وقت خام فروشی کردیم می‌توان به آن ایراد گرفت.

این مقام مسئول در مورد گلایه مندی صادرکنندگان از عوارض صادراتی برای مواد معدنی اظهار کرد: دیوان عدالت اداری عوارض صادرات مواد معدنی را که نیم درصد بود متوقف کرد و ما هم در تلاشیم که در این شرایط نامناسب بازار، عوارضی گرفته نشود.

مدیرکل صنایع معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت همچنین در مورد واردات ماشین آلات گفت: در خصوص ماشین آلات مشکلی خاصی نداشتیم اما اخیراً بانک مرکزی تصمیمی گرفته که در این کار خدشه ایجاد شده و به همین دلیل هم نشست‌هایی را برای حل کردن این مسئله برگزار کردیم.