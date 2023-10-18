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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۶:۳۸

گلوله باران مناطق مرزی لبنان از سوی توپخانه رژیم صهیونیستی

گلوله باران مناطق مرزی لبنان از سوی توپخانه رژیم صهیونیستی

ارتش رژیم صهیونیستی حومه عتیا الشعب و رامیه در جنوب لبنان را گلوله باران کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رژیم صهیونیستی حومه عتیا الشعب و رامیه در جنوب لبنان را گلوله باران کرد.

ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد: برخی مواضع ما در مرز با لبنان در معرض حمله قرار گرفت و نیروهای ما واکنش نشان دادند.

همزمان رسانه های رژیم صهیونیستی از تیراندازی شدید به سمت مواضع ارتش رژیم صهیونیستی در شهرک نشین زرعیت در مرز با لبنان خبر دادند.

تخلیه شهرک های صهیونیست نشین در ۵ کیلومتری مرز با لبنان

منابع عبری از تخلیه شهرک های صهیونیست نشین در پنج کیلومتری مرز با لبنان خبر دادند.

رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که این تصمیم چند روز پس از تصمیم تخلیه ۲۸ شهرک نشین در دو کیلومتری مرز با لبنان صورت می گیرد.

کد مطلب 5915553

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