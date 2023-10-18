کاهش ۳.۳ درصدی نرخ بیکاری استان کرمانشاه در تابستان امسال

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید محمدی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران نرخ بیکاری استان کرمانشاه از ۱۳.۶ درصد در تابستان ۱۴۰۱ با ۳.۳ کاهش به ۱۰.۳ درصد در فصل تابستان ۱۴۰۲ رسیده است.

وی افزود: طبق گزارش مرکز آمار، میانگین نرخ بیکاری کشور در تابستان گذشته ۸.۹ درصد بوده که امسال با یک درصد کاهش به ۷.۹ درصد رسیده در حالی که کاهش نرخ بیکاری استان سه برابر میانگین کشوری بوده است.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه تصریح کرد: گزارش مرکز آمار حاکیست که در ۱۰ استان کشور نرخ بیکاری افزایش یافته است.