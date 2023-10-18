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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۹:۰۳

معاون استاندار لرستان:

اطلس سرمایه‌گذاری برای شهرداری‌های لرستان تهیه می‌شود

اطلس سرمایه‌گذاری برای شهرداری‌های لرستان تهیه می‌شود

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان از تهیه اطلس سرمایه‌گذاری برای شهرداری‌های این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا دالوند امروز چهارشنبه در جلسه همایش شهرداران لرستان با بیان اینکه شهرداری‌ها باید به دنبال ایجاد درآمد پایدار و جذب سرمایه‌گذار باشند، اظهار داشت: شهرهای لرستان منابع و ظرفیت‌های بزرگی برای سرمایه‌گذاری دارند که تاکنون موردتوجه قرار نگرفته است.

وی در ادامه برج‌های دوقلو را به‌عنوان ظرفیت بزرگی برای شهرداری خرم‌آباد معرفی کرد و افزود: شهرداران نباید دچار روزمرگی شوند بلکه بایستی برنامه اجرایی برای ایجاد درآمد پایدار داشته باشند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان، گفت: خدمات‌رسانی عمومی بخشی از تکالیف و وظایف شهرداران است، این نهاد با استفاده از اختیارات بالایی که دارد می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های شهری و برنامه‌ریزی مناسب تحولات بزرگی در بخش اقتصادی ایجاد کند.

دالوند در ادامه ظرفیت گردشگری لرستان را در کشور بی‌نظیر عنوان کرد و افزود: به دلیل وجود رواناب‌ها، چشمه‌سارها، آبشارها، بناهای تاریخی و آب‌وهوای خوب لرستان را از دیگر مناطق کشور متمایز کرده است.

وی از تهیه اطلس سرمایه‌گذاری برای شهرداران خبر داد و عنوان کرد: اولویت اول لرستان حوزه گردشگری است، بنابراین شهرداران فرصت‌ها را شناسایی کنند تا در یک بازه زمانی مشخص با اولویت‌بندی و برنامه‌ریزی مناسب در بحث سرمایه‌گذاری و ایجاد درآمد پایدار اقدامات لازم انجام شود.

کد مطلب 5915698

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