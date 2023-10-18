به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا دالوند امروز چهارشنبه در جلسه همایش شهرداران لرستان با بیان اینکه شهرداری‌ها باید به دنبال ایجاد درآمد پایدار و جذب سرمایه‌گذار باشند، اظهار داشت: شهرهای لرستان منابع و ظرفیت‌های بزرگی برای سرمایه‌گذاری دارند که تاکنون موردتوجه قرار نگرفته است.

وی در ادامه برج‌های دوقلو را به‌عنوان ظرفیت بزرگی برای شهرداری خرم‌آباد معرفی کرد و افزود: شهرداران نباید دچار روزمرگی شوند بلکه بایستی برنامه اجرایی برای ایجاد درآمد پایدار داشته باشند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان، گفت: خدمات‌رسانی عمومی بخشی از تکالیف و وظایف شهرداران است، این نهاد با استفاده از اختیارات بالایی که دارد می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های شهری و برنامه‌ریزی مناسب تحولات بزرگی در بخش اقتصادی ایجاد کند.

دالوند در ادامه ظرفیت گردشگری لرستان را در کشور بی‌نظیر عنوان کرد و افزود: به دلیل وجود رواناب‌ها، چشمه‌سارها، آبشارها، بناهای تاریخی و آب‌وهوای خوب لرستان را از دیگر مناطق کشور متمایز کرده است.

وی از تهیه اطلس سرمایه‌گذاری برای شهرداران خبر داد و عنوان کرد: اولویت اول لرستان حوزه گردشگری است، بنابراین شهرداران فرصت‌ها را شناسایی کنند تا در یک بازه زمانی مشخص با اولویت‌بندی و برنامه‌ریزی مناسب در بحث سرمایه‌گذاری و ایجاد درآمد پایدار اقدامات لازم انجام شود.