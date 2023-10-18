به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، آژیر هشدار در پی حملات موشکی مقاومت فلسطین تل‌آویو، گوش دان و هشفیلا به گوش رسیده است.

بر این اساس گردان‌های قسام اعلام کرد که در پی کشتار فلسطینیان از سوی ارتش رژیم صهیونیستی تل‌آویو را موشک‌باران کرده است.

ساعتی پیش نیز آژیر هشدار در تل آویو به صدا درآمده و گردان‌های قسام اعلام کرده بود که در واکنش به کشتارهای رژیم صهیونیستی علیه مردم بی دفاع غزه، تل آویو را هدف قرار داده است.

گفتنی است امروز دوازدهمین روز درگیری میان فلسطینیان غزه و رژیم صهیونیستی است. این نبرد هفتم اکتبر با اقدام پیش‌دستانه جنبش اسلامی فلسطین حماس و تحت عنوان نبرد طوفان الاقصی آغاز شد، اما در ادامه با جنایات وحشیانه ارتش رژیم غاصب صهیونیستی در حق فلسطینیان همراه شد.