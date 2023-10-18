قبل و حین بمباران بیمارستان المعمدانی، مقاومت موشکی شلیک نکرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جنبش حماس اعلام کرد که مقاومت فلسطین قبل و هنگام بمباران بیمارستان المعدانی موشکی پرتاب نکرده و سامانه پدافندی گنبد آهنین رژیم صهیونیستی نیز در این مدت فعال نشده است.

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در این بیانیه تاکید کرد که موشک‌های مقاومت ساخت داخل هستند و توان تخریب آن‌ها به کشتار صدها نفر در هر اصابت نمی‌رسد.

در ادامه این بیانیه آمده است: از دادستان کل دادگاه کیفری بین‌المللی می‌خواهیم که پرونده‌ای را در چارچوب نسل‌کشی جمعی برای تحقیق در جنایت هدف‌قراردادن بیمارستان المعمدانی باز کند.

گفتنی است شب گذشته بیمارستان المعدانی غزه در جنایتی وحشتناک از سوی ارتش رژیم غاصب صهیونیستی بمباران شد که در نتیجه آن نزدیک به ۵۰۰ فلسطینی به شهادت رسیدند.

اشرف القدره سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در سخنانی اعلام کرد: تعداد قربانیان قتل عام بزرگی که دشمن جنایتکار در بیمارستان المعمدانی انجام داد به ۴۷۱ شهید و ۳۱۴ زخمی رسیده است. حال ۲۸ زخمی نیز وخیم گزارش شده است.

القدره اعلام کرد: ورود دشمن به مرحله هدف‌قراردادن بیمارستان‌ها و گستاخ‌شدن برای قتل عام توصیف‌ناپذیر بیمارستان المعمدانی تهدیدی خطرناک برای نظام درمانی به شمار می‌آید.

وی همچنین از شهادت ۳۴۷۸ فلسطینی و زخمی‌شدن ۱۲۰۶۵ نفر دیگر در نتیجه حملات ددمنشانه ارتش رژیم صهیونیستی به غزه خبر داد.