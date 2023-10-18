سازمان ملل ماهیت ناعادلانه دارد/جبهه مقاومت در موضع قدرت

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قاسمیان شامگاه چهارشنبه در آئین محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در جمع جامعه پزشکان و پرستاران اردبیل اظهار کرد: بمباران بیمارستان غزه نمود و نشانه‌ای از جنایت آشکار رژیم جعلی صهیونیسم بود که در برابر این جنایت آشکار سازمان‌های بین‌المللی سکوت مرگباری را اختیار کرده و بیش از گذشته ماهیت ناعادلانه خود را به نمایش گذاشتند.

وی به حادثه تلخ غزه و حمله ناجوانمردانه به بیمارستان این شهر اشاره کرد و گفت: در حالی که در معاهدات بین‌المللی به ویژه اصول جنگی حمله به بیمارستان و مراکز عمومی ممنوع است اما رژیم کودک‌کش اسرائیل بار دیگر خوی وحشیگری خود را به نمایش گذاشت تا بار دیگر دنیا در بهت و حیرت این جنایت آشکار فرو برود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل به تاریخچه حضور رژیم صهیونیستی در منطقه با همراهی استعمارگران پیر همچون انگلیس و حمایت آمریکا اشاره کرد و افزود: مأموریت اصلی این رژیم برای حضور در منطقه بر هم زدن وحدت کشورهای اسلامی بود تا زمینه تفرقه و دودستگی را در جهان اسلام رقم بزند.

قاسمیان نقش‌آفرینی رژیم صهیونیستی را در جنایت‌های هولناک متعدد یادآور شد و خاطرنشان کرد: قطعاً کشورهای حمایت‌کننده از این رژیم جعلی به ویژه انگلیس، فرانسه و آمریکا در این جنایات شریک هستند و سازمان ملل نیز که حق وتو به دول غربی داده، در حقیقت ماهیتی ناعادلانه‌تر پیدا کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ‌ها و نبردهای رخ داده هویت و ماهیت غیرانسانی خود را به نمایش گذاشتند و به صراحت می‌توان گفت آمریکا از لحاظ ماهیتی شکست خورده است و رزمندگان حماس و جبهه مقاومت قطعاً پیروز این میدان خواهند بود.

قاسمیان بیان کرد: بیش از ۴۵ سال است که ملت ایران از مردم مظلوم فلسطین و سرزمین قدس حمایت می‌کنند و جنایت‌های صهیونیسم جهانی را محکوم کرده و زوال و نابودی آنها را در افق روشن و آینده نه چندان دور متصور هستند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل ادامه داد: رژیم صهیونیستی امروز در موضع حمله قرار گرفته در حالی که جبهه مقاومت موضع دفاع را در پیش گرفته و قطعاً در این حملات ناجوانمردانه ماهیت رژیم‌های جعلی و حامیان آنها مشخص‌تر و معلوم‌تر شده است.