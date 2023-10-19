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۲۷ مهر ۱۴۰۲، ۱۰:۳۰

سرپرست اداره ورزش و جوانان مشگین‌شهر:

جنایات رژیم صهیونیستی در غزه فجیع‌ترین جنایت بشری است

جنایات رژیم صهیونیستی در غزه فجیع‌ترین جنایت بشری است

اردبیل- سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان مشگین‌شهر گفت: اقدام ددمنشانه و جنایات رژیم صهیونیستی در بیمارستان المعمدانی یکی از فجیع‌ترین جنایات علیه جامعه بشری است.

رضا پاکدل در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: آنچه نیروهای جنایتکار صهیونیستی در بیمارستان المعمدانی مرتکب شدند، یکی از فجیع‌ترین جنایات علیه بشریت است.

وی تصریح کرد: جنایت جنگی اخیر رژیم اشغالگر قدس در حمله به بیمارستان غزه بیانگر آن است که نسل کشی سازمان یافته و قتل عام کودکان بخش تفکیک ناپذیری از ایدئولوژی حاکم بر رژیم صهیونیستی است.

سرپرست ورزش و جوانان مشگین‌شهر گفت: جنایتی که در حمله رژیم جعلی و کودک‌کش صهیونیستی به بیمارستان المعمدانی غزه صورت گرفت، برای مسلمانان و هر انسان دارای وجدان آگاه در جهان غیرقابل تحمل است.

پاکدل تاکید کرد: رژیم صهیونیستی در تداوم جنایات ننگین خود در حق ملت فلسطین، با ارتکاب این جنایت ددمنشانه و هولناک، یک بار دیگر خوی درندگی و سبعیت خود را به همه جهانیان نشان داد و ثابت کرد که کوچک‌ترین پایبندی به اصول و قواعد حقوق بین‌الملل در زمان جنگ ندارد.

وی افزود: کارکنان، ورزشکاران و رؤسای هیأت‌های ورزشی شهرستان مشگین‌شهر با محکومیت شدید جنایات شنیع رژیم اشغالگر قدس در غزه و ابراز همدردی با ملت مظلوم فلسطین به ویژه خانواده‌های شهدای غزه، از جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی به ویژه ملت‌های آزادی‌خواه جهان انتظار می‌رود با محکومیت جنایات ضد بشری و نسل‌کشی رژیم جعلی صهیونیستی به وظایف و مسئولیت بین‌المللی خود در بررسی و محکومیت سریع این جنایات جنگی عمل کنند.

کد مطلب 5915874

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