۵ شهردار، ۲۰ عضو شورای شهر و ۴ دهیار در شهریار بازداشت شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید عسگری پور صبح پنج شنبه در آئین تکریم و معارفه دادستان شهریار که در اردوگاه شهید منتظری شهریار برگزار شد با اشاره به اینکه مردم شهریار مردمی مؤمن، نجیب، بردبار، و سخت کوش و شجاع و هوشمند و دارای فرهنگ غنی ایرانی و اسلامی هستند اظهار داشت: این دوره یکی از دوران پرافتخار اینجانب بود.

استقلال قضائی ویژگی منحصر به فرد دادستانی و قضات شهریار است

عسگری پور با بیان اینکه اولین ویژگی مجموعه دادستانی شهریار وجود استقلال قضائی در این مجموعه بود گفت: یکی از ویژگی‌های منحصر به فردی که دادستانی شهریار و قضات آن دارند استقلال قضائی است و این مورد پیش شرط، ساز و کار اصلی و تضمین‌های مؤثر در دادرسی عادلانه و منصفانه و تحقق عدالت قضائی به حساب می‌آید.

وی با بیان اینکه استقلال قضائی یعنی قاضی با آگاهی کامل و بر اساس موازین قانونی و وجدان و به دور از هر فشار درونی و بیرونی تصمیم گیری کند افزود: قاضی در مقابل قوه مجریه و مسئولان دستگاه قضائی و افکار عمومی باید مستقل باشد و افرادی که استقلال قضائی را در تضاد منافع خود می‌بینند با برچسب زنی صفاتی مثل غرور، تکبر و عدم تعامل سعی در تخریب قضات مستقل دارند لذا آنچه که در مجموعه دادستانی شهریار معیار است استقلال قضائی، شایسته سالاری و عدم خروج از بی طرفی و احقاق حق و عدالت بوده است و بنابراین توصیه پذیری و اعمال نفوذ در این مجموعه هیچ جایگاهی نداشته و نخواهد داشت.

احیای حقوق عامه با پیاده سازی ۲۲ طرح در شهریار اجرا شده است

دادستان سابق شهریار به دومین ویژگی مجموعه دادستانی شهریار یعنی احیای حقوق عامه اشاره کرد و عنوان داشت: اساساً احیای حقوق عامه در دادسرای شهریار موضوع ناشناخته و مغفول بود و این دادستانی برای این امر سیاست‌های کلانی را تعریف و ۲۲ طرح برای احیای این حقوق در شهریار اجرا شد.

اخذ ۷۰۰ هکتار سند تک برگ به نام دولت جمهوری اسلامی ایران طی ۵ سال اخیر

عسگری پور در ادامه به اجرای طرح شناسایی نقاط حادثه خیز و رفع آنها، شناسایی و پلمب چاه‌های غیرمجاز آب، طرح آزادسازی بستر و حریم رودخانه‌ها و اخذ سند تک برگ به مساحت ۷۰۰ هکتار به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با همکاری متولیان امر، برخورد با تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی و تخریب صدها ویلای لوکس و لاکچری افراد ذی نفوذ، پیشگیری از طرح تخریب اشجار و تعطیلی مراکز خرید و فروش قاچاق چوب، اجرای طرح انسداد مسیر فاضلاب مورد استفاده در اراضی کشاورزی و خصوصاً سبزیجات، تعطیلی مراکز بازیافت زباله و برخورد با پسماند سوزی، تعطیلی مراکز غیر بهداشتی فرآورده‌های دامی، صانت از افراد حقوق آسیب پذیر و معلولان و طرح جلوگیری از انشعابات غیر مجاز آب و برق، بازرسی از مراکز توانبخشی بهزیستی، اجرای طرح‌های روشنایی معابر و خیابان‌ها، جمع آوری فاضلاب شهری با همکاری متولیان پیشگیری از وقوع جرم و طرح‌های متعدد دیگر در حوزه احیای حقوق عامه اشاره کرد.

دستگیری ۵ شهردار، ۲۰ عضو شورای شهر و ۴ دهیار شهریار در حوزه پیشگیری از وقوع جرم

دادستان سابق شهریار به سومین ویژگی مجموعه دادستانی شهریار در پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و گفت: این دادستانی در پیشگیری از وقوع جرم مانند حقوق عامه پرداخته است که طرح‌های متعدد نظام مند کردن واحدهای تولیدی و صنفی و کسب رتبه نخست توسط اصناف شهریار در صدور پروانه در کشور، برخورد با خریداران اموال مسروقه از طریق پلمب ضایعاتی‌های غیرمجاز، اجرای طرح دوربین هوشمند در سطح شهرستان و خصوصاً روستاها در سال ۹۸ و ۹۹، مطالبه راه اندازی اتوبوس شهری از شهرداری شهریار به دلیل وقوع برخی جرایم در ساعات پایانی شب در این حوزه، شناسایی فروشندگان مواد مخدر و رصد اموال نامشروع آنها و پلمب صدها منزل خرید و فروش مواد مخدر طی یک طرح گسترده که در سال ۹۸ اجرا شد، ورود جهت تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه تمام از جمله پروژه قائم شهریار که حدود ۱۰ سال بلاتکلیف بود و مردم و مسئولان پیشرفت این پروژه را مشاهده می‌کنند از جمله این موارد بوده است.

وی در ادامه بیان داشت: مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی در سطح گسترده و بازداشت ۵ شهردار و ۲۰ نفر از اعضای شورای شهر شهرستان شهریار و ۴ نفر از دهیاران، بازداشت رؤسای ادارات و شهرداران مناطق و معاونان شهرداری و بازداشت دلالان و کار چاق کن‌ها و پیمانکاران متخلف مثل ادارات آب و برق از جمله این موارد بوده است که طی پنج سال اخیر به آنها پرداخته شده است.

رسیدگی به ۳۰۰ هزار فقره پرونده و ‏کاهش‬ ۱۱ هزار فقره پرونده در دادسرای شهریار طی ۵ سال اخیر

عسگری پور به عملکرد کیفی رسیدگی به پرونده‌ها نیز اشاره کرد و بیان داشت: طی ۵ سال گذشته همکاران قضائی اداری حدود ۳۰۰ هزار فقره پرونده را رسیدگی و مختومه کرده اند و بیش از ۱۱ هزار فقره کاهش موجودی در دادسرا صورت گرفته است، موجودی هر شعبه در زمان تحویل از ۱۷۰۰ فقره پرونده به کمتر از ۲۰۰ فقره پرونده کاهش یافته است.

دادستان سابق شهریار به استقرار و تکمیل شورای حل اختلاف محله محور اشاره کرد و اظهار داشت: در همه شهرهای شهرستان شهریار این اقدام صورت گرفته و بیش از ۵ هزار پرونده با صلح و سازش مختومه شده است.

وی بیان داشت: با توجه به اقدامات مذکور حفظ وضعیت موجود اولویت اصلی و اساسی در این شهرستان است و ضرورت دارد این وضعیت که حاصل تلاش‌های شبانه روزی همه همکاران قضائی و اداری است حفظ و رو به جلو شود.

دادستان سابق شهریار ضمن تقدیر از همه فرمانداران و بخشداران و فرماندهان انتظامی غرب استان تهران و افرادی که نهایت همکاری را با دادستانی داشته اند گفت: اینجانب بر حسب وظیفه اخلاقی و وجدانی و برای احقاق حق مردم شهریار در اکثر روزها روزانه ۱۲ ساعت جهت ساماندهی قضائی و اداری در محل دادسرا حضور داشتم و سه ساعت در مسیر تردد بوده ام تا با اجرای عدالت موجب رضایت خداوند و مردم فراهم شود.