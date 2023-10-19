به گزارش خبرنگار مهر، جواد نکونام در نشست خبری قبل از بازی استقلال تهران و هوادار در هفته ششم لیگ برتر فوتبال گفت: به خاطر تأخیر پیش آمده عذرخواهی می‌کنم‌. متأسفانه به دلیل رفت و آمد به زمین تمرین این اتفاق افتاد. درمورد بازی فردا باید مثل تمام مسابقات با تمام تمرکز و تمام وجودمان آماده شویم.

وی ادامه داد: قطعا بازی سختی خواهیم داشت و باید بتوانیم بهترین عملکرد را داشته باشیم تا به پیروزی برسیم. خیلی خوشحالم که فردا هواداران را در ورزشگاه می‌بینم‌. از روز اول گفتم مدیون‌شان هستم. هواداران استقلال چه زمانی که در این تیم بودم یا نبودم همیشه به من لطف داشتند.

سرمربی استقلال در خصوص تعطیلی‌های مکرر لیگ برتر خاطرنشان کرد: با توجه به وقفه‌هایی که در لیگ برتر رخ داده است شرایط سختی داریم.

او درباره آخرین وضعیت مهاجم آرژانتینی استقلال یادآور شد: در خصوص بلانکو هم خطیر پیگیر ماجرا بوده است و در تلاش است بتواند شرایط را برای حضور این بازیکن در تیم فراهم کند.

نکونام افزود: من باید این موضوع را بگویم اگر قرار است یک یا دو امتیاز کم شود راضی هستم چرا که موفقیت تیمم مهم‌تر از کسر امتیاز است. ما تمام تلاش خودمان را می‌کنیم تا در تمام بازی‌ها عملکرد خوبی داشته باشیم و دل هواداران که سرمایه‌های باشگاه هستند را شاد کنیم.

او در خصوص اختلاف بین باشگاه استقلال با سایر رقیبان درباره موضوع سقف قرارداد تاکید کرد: همانطور که گفتم وقتی بازیکن خوب داشته باشید شما می‌توانید کاستی‌های خود را جبران کنید و این چیزی نیست که با یکی دو امتیاز کسر شده جبران نشود.

نکونام درباره احتمال جذب بازیکن آزاد گفت: با توجه به صحبتی که با باشگاه داشتم قرار شد تا نیم فصل به همین شکل ادامه دهیم و تیم را در نیم فصل دوم تقویت کنیم. تمام کارهایی که باید در خصوص بازیکنان انجام شود، در اختیار مدیران باشگاه است که امیدوارم در نیم فصل دوم تصمیمات خوبی گرفته شود و بتوانیم تیم را تقویت کنیم. از پیشکسوتان استقلال هم بسیار تشکر می‌کنم که در این شرایط کنار تیم بودند و نشان دادند تیم استقلال تنها نیست، تاریخ باشگاه استقلال به حدی بزرگ است که می‌تواند همه را کنار هم نگه دارد.

سرمربی استقلال درباره اشتباهات داوری و شائبه حمایت از چند رقیب استقلال از این بخش تصریح کرد: در خصوص تیم‌های دیگر صحبت نمی‌کنم و فقط درباره استقلال حرف می‌زنم. روند بازی‌های دیگر را ببینید متوجه می‌شوید چقدر اشتباهات داوری به ضرر استقلال بوده است و همین اشتباهات تأثیرگذار در نتیجه بازی‌ها است. امیدوارم در هفته‌های آینده دیگر شاهد اشتباهات نباشیم تا امتیازات زیادی را از دست بدهیم.

او درباره برگزاری بازی با هوادار در حضور تماشاگران ادامه داد: خوشحالم هواداران استقلال در بازی فردا به ورزشگاه آزادی خواهند آمد و ما را تنها نمی‌گذارند. امیدوارم وجود تماشاگران در بازی فردا انرژی خوبی به تیم بدهد. با توجه به شرایط سختی که تا نیم فصل اول خواهیم داشت، باید بتوانیم قدرت خودمان را بیشتر کنیم تا به موفقیت برسیم.

نکونام در خصوص میزبانی احتمالی استقلال در جزیره کیش گفت: در جلسه با خطیر نکاتی را در این باره به او گفتم. حرفی که می‌خواهم بزنم شاید به فوتبال مربوط نشود ولی برای فوتبال ما زشت است در تهران ورزشگاهی نداشته باشیم که بتوانیم در آن میزبانی کنیم. اگر شرایط فراهم نباشد مجبور هستیم به شهر دیگری برویم اما وجهه خیلی خوبی ندارد که استقلال در تهران میزبان نباشد. اگر استقلال از تهران بیرون برود فوتبال از تهران خارج خواهد شد. امیدوارم مسئولان تلاش کنند تا حداقل تا نیم فصل در تهران میزبان حریفان باشیم.

وی تاکید کرد: اگر استقلال خارج از تهران میزبانی کند به ضررش خواهد بود چرا که ما برای مسابقات دیگر هم با هواپیما به شهرهای دیگر می‌رویم چون میهمان هستیم. یکی از معضلات امروز فوتبال کشور زمین بازی و تمرین است که وجود ندارد. ما در کمپ مرحوم حجازی فعلا شرایط خوبی داریم اما هرچه به سرما نزدیک می‌شویم باید مراقبت بیشتری شود.

نکونام درباره تعطیلی‌های متوالی بازی‌های فوتبال باشگاهی کشور به بهانه‌های مختلف بار دیگر یادآور شد: تعطیلی لیگ برتر شاید در ابتدای بازی‌ها به نفع ما بود اما در ادامه همه چیز به ضررمان شد چون می‌توانستیم شرایط خوب خودمان را حفظ کنیم اما لیگ تعطیل شد.

او درباره شانس بردن استقلال مقابل هوادار گفت: هرکس بهتر بازی کند می‌تواند موقعیت بهتر و بیشتری ایجاد کند و بهتر هم نتیجه بگیرد. ما در بازی با هوادار سعی می‌کنیم عملکرد خوبی داشته باشیم و نتیجه بگیریم.

جواد نکونام در خصوص تعامل با علی خطیر در جلسه‌ای که علیرضا دبیر در فدراسیون کشتی برگزار کرد، تصریح کرد: در آن جلسه هدفمان این بود که صحبت کنیم تا مشکلات حل شود. استقلال مشکلاتی را از گذشته و حال دارد که باید با این شرایط کارش را ادامه دهد و وضعیت را برای فوتبال خوب مهیا کند. مدیرعامل استقلال هم تمام تلاش خود را می‌کند تا شرایط سختی که پیش از فصل و در حال حاضر پشت سر گذاشتیم را ادامه دهیم. امیدوارم در ادامه هم شرایط خوبی برای تیم استقلال رقم بخورد.