به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، دوره های آموزشی دانشجویان منتخب کانون های معرفت رضوی و استادان منتخب طرح رضایتمندی از زندگی و امیدآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی صبح امروز با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمد شریفانی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی در مشهد مقدس آغاز به کار کرد.

شریفانی در مراسم افتتاحیه این دوره های آموزشی گفت: ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که پر از مکر و حیله رسانه ای است و در این دنیا نجات جوان‌ها یکی از تکالیف و وظایف ماست. هدف از تشکیل این دوره ها، تعریف و ایجاد یک شبکه و برنامه منسجم است تا دانشجویان و استادان شرکت کننده در این دوره ها بتوانند در دانشگاه نقش آفرینی کنند.

وی با مقایسه عصر کنونی با عصر زندگی پیامبر اسلام (ص) خاطرنشان کرد: یکی از اسرار موفقیت پیامبر مکرم اسلام (ص)، غیر از منش و رفتار ایشان، داشتن یک نظام برنامه‌ای بود که در چهار آیه قرآن کریم به صراحت به آن اشاره شده است. لذا ما همان مسیر را در این دوره ها دنبال می‌کنیم. اگر نظم و برنامه‌ریزی داشته باشیم، بر همه گرفتاری‌ها فائق خواهیم آمد.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی بیش از یک میلیون دانشجو و ۳۰ هزار استاد دارد، گفت: این ظرفیت و نعمت بزرگی برای ماست که باید قدر آن را دانست چرا که فرصت خوبی برای کار معرفتی است.

وی با اشاره به آیاتی از قرآن کریم در باب تعلیم و تعلم، آخرین رسالت پیامبر را نخبه پروری عنوان کرد و خطاب به استادان و دانشجویان منتخب این دوره های آموزشی اظهار کرد: شما نخبه هستید و این محفل، محفل خواص است. بعد از اینکه این دوره‌ها را گذراندید، برای رفع شبهات و همچنین امیدآفرینی برای نسل جوان در شهرهای مختلف ماموریت می یابید.

شریفانی با بیان اینکه کشور ما زیر بمباران فکری و رسانه ای صهیونیسم است و این بمباران فکری و رسانه ای خطرناک‌تر از بمباران نظامی است، تصریح کرد: ما می‌خواهیم شما آنچه در این دوره ها و کارگاه ها آموخته اید را در کلاس‌های درس پیاده کنید و شبهات را برطرف کنید. شبکه استادی دانشجویی داشته باشید. دانشجویان عزیز شبهه زدایی کنند و مجموعه امیدآفرینان در سه حوزه کارمندی استادی و دانشجویی فعالیت کنند.

دوره های آموزشی منتخبان کانون های معرفت رضوی و امیدآفرینان دانشگاه آزاد اسلامی تا فردا (جمعه ۲۸ مهرماه) در مشهد مقدس ادامه دارد.