نقاشیان سرپرست تیم ملی پدل ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، داود عزیزی در حکمی محمدحسین نقاشیان را به عنوان سرپرست تیم ملی پدل ایران تا جام جهانی قطر منصوب کرد. جام‌جهانی پدل به میزبانی قطر ۱۱ آبان‌ماه در دو بخش مردان و زنان آغاز خواهد شد.



نقاشیان فوق لیسانس مهندسی مکانیک روباتیک دانشگاه برمینگهام انگلیس و دکترای مهندسی مکانیک، گرایش مدیریت و تحلیل پروژه‌های بزرگ مقیاس از این دانشگاه را در کارنامه علمی خود دارد و پیش از این نیز ۳ سال به عنوان سرپرست تیم پدل پُلی‌ران فعالیت داشته است.



وی همچنین در رشته‌هایی از جمله فوتسال(تیم برمینگهام انگلیس) و اهداف پروازی (تیم ملی تراپ جوانان ایران) سابقه حضور و فعالیت دارد.