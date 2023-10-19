«اعظم روانشاد» مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی «محمدمهدی اسماعیلی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، «اعظم روانشاد» بهعنوان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان معرفی شد.
«اعظم روانشاد» دانشآموخته دکترای جامعهشناسی است، از جمله سوابق اجرایی و مدیریتی وی میتوان به معاونت فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، رئیس اداره فرهنگی، تبلیغات و مطبوعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خرمآباد، مسئول روابطعمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان و … اشاره کرد.
بنابراین گزارش، پیشازاین «منصور احمدی» مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان بود.
