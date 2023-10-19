تجلیل از ۲۳ دستگاه برتر اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، داوود شایقی عصر پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان اردبیل اظهار کرد: جشنواره شهید رجایی همه ساله در گرامیداشت هفته دولت برگزار می‌شود و ما نیز در استان عملکرد یک ساله دستگاه‌های اجرایی را رصد و بررسی کرده تا با تأخیر ۲ ماهه این جشنواره را در استان برگزار کنیم.

وی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی در ۲ شاخص عمومی و تخصصی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند تا در کنار تنوع فعالیت آنها، بر اساس ارزیابی‌های انجام شده ۶ دستگاه برتر در گروه‌های زیربنایی، تولیدی، فرهنگی، سلامت محور، عمومی، امنیتی، اقتصاد و مالی انتخاب و معرفی شوند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل گفت: امسال در کنار تجلیل از ۶ دستگاه برتر استانی در گروه‌های تخصصی، با تصمیم استاندار اردبیل ۱۷ دستگاه دیگر نیز به عنوان دستگاه‌های برگزیده در حوزه‌های مختلف مورد تجلیل و تکریم قرار گرفتند.

شایقی افزود: شرکت توزیع نیروی برق استان به عنوان دستگاه برتر گروه زیربنایی و توسعه و زیرساخت و سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل به عنوان دستگاه برتر گروه تولیدی و خدماتی در این مراسم تجلیل و تکریم شدند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در گروه فرهنگی، علمی و آموزشی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گروه سلامت و رفاه اجتماعی، هواشناسی در گروه عمومی، امنیتی و غذایی و اقتصاد و دارایی استان نیز در گروه اقتصادی و مالی به عنوان دستگاه برتر معرفی و از مدیران آنها تجلیل شد.

شایقی اضافه کرد: بهزیستی استان به عنوان دستگاه برگزیده در ایجاد اشتغال مددجویان و دانشگاه علوم پزشکی اردبیل نیز به عنوان دستگاه برگزیده در تبیین دستاوردها و اغنای افکار عمومی در حوزه بهداشت و درمان معرفی شدند.

وی بیان کرد: اداره کل ثبت احوال به عنوان دستگاه برگزیده در ارائه خدمات هویت الکترونیکی به شهروندان برگزیده انتخاب شد و تعزیرات حکومتی نیز دستگاه برگزیده توسعه سامانه‌های رسیدگی به شکایات معرفی شدند.

شایقی در ادامه سخنان خود یادآور شد: دستگاه برگزیده در توسعه و تجهیز خدمات فرودگاهی، اداره کل فرودگاه‌های استان و دستگاه برگزیده در تحقق شعار سال «مهار تورم و رشد تولید» اداره کل شیلات استان اردبیل معرفی شد.

وی تصریح کرد: اداره کل ثبت اسناد و املاک به عنوان دستگاه برگزیده در تثبیت و صدور اسناد مالکیت و اداره کل راه و شهرسازی نیز به عنوان دستگاه برگزیده در اجرای پروژه‌های راهسازی معرفی و از مدیران آنها تجلیل شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل گفت: ادارات امور مالیاتی، پزشکی قانونی، صنعت، معدن و تجارت و راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نیز به عنوان دستگاه برگزیده در تحقق درآمدهای مالیاتی، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی، دستگاه برگزیده در بهبود محیط کسب و کار و اشتغال و دستگاه برگزیده در بهسازی راه‌های شهری و روستایی معرفی شدند.

شایقی از تجلیل اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان دستگاه برگزیده در اجرای پروژه‌های فرهنگی، ورزشی ایثارگران خبر داد و افزود: میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان دستگاه برگزیده در انجام میزبانی پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو تجلیل شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: شرکت آب منطقه‌ای اردبیل دستگاه برگزیده در اجرای طرح‌های اولویت‌دار بخش آب و اداره کل محیط زیست استان به عنوان دستگاه برگزیده در حفاظت از زیستگاه طبیعی به همراه مدیریت شرکت آب و فاضلاب استان به عنوان دستگاه برگزیده در توسعه خدمات آبرسانی معرفی و از آنها تجلیل شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل اضافه کرد: همه ساله برنامه تجلیل از دستگاه‌های برتر در قالب جشنواره شهید رجایی برگزار می‌شود که امیدواریم در سال‌های آینده نیز با بررسی عملکرد دستگاه‌ها این اقدام مثبت و امیدآفرین ادامه پیدا کند.