تأمین آب روستاهای پایین دست رامشیر در دستور کار قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حسینی محراب استاندار خوزستان بعد از ظهر امروز پنجشنبه در نشست شورای اداری شهرستان رامشیر بیان کرد: امروز از شبکه آبرسانی کشاورزی شهرستان بازدید شده که طرح کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری مقام معظم رهبری در رامشیر اجرا شده با این وجود مقداری از زمین‌ها باقی مانده است.

استاندار خوزستان اضافه کرد: روستاییان رامشیر درخواست دارند حقابه‌ای از رودخانه‌های زهره و جراحی و مسیر سد مارون برای آنها در نظر گرفته شود که این موضوع در دست بررسی قرار دارد.

وی افزود: در روستاهای رامشیر اقدامات بسیار خوبی در زمینه آسفالت، جدول کشی و کارهای زیربنایی صورت گرفته است. همچنین پروژه تأمین آب برای روستاهای پایین دست رامشیر توسط آبفای شهرستان با همکاری قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) در دست اجرا است که بخشی از آن تا پایان امسال اجرایی می‌شود.

حسینی محراب در خصوص مشکل آب شرب بخشی از مشراگه رامشیر در مقاطع مختلف توضیح داد: طبق تعهدی که دستگاه مربوطه داده تا پایان آبان ماه کیفیت آب بهبود خواهد یافت، ضمن اینکه ساخت یک تصفیه‌خانه در این منطقه در دستور کار قرار دارد.

استاندار خوزستان گفت: رامشیر از لحاظ کشاورزی دارای پتانسیل مهمی است و باید از این فرصت به صورت بهینه استفاده کنیم.