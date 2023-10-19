پاکستان ۱۰۰ تُن کمک بشردوستانه به غزه ارسال کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزارت امور خارجه پاکستان امروز پنجشنبه با انتشار بیانیه ای از ارسال ۱۰۰ تن کمک بشردوستانه به نوار غزه خبر داد.

براساس بیانیه منتشر شده، هواپیمای حامل ۱۰۰ تن ملزومات پزشکی، چادر و پتو اسلام‌آباد را به مقصد مصر ترک کرده است.

وزارت امور خارجه پاکستان در این ارتباط تاکید کرد که کمک‌ های بشردوستانه این کشور از طریق مصر به نوار غزه ارسال خواهد شد.

وزارت شرایط اضطراری روسیه هم امروز اعلام کرد که این کشور ۲۷ تُن کمک بشردوستانه را از طریق مصر میان غیرنظامیان ساکن در منطقه محاصره شده نوار غزه توزیع خواهد کرد.

یک مسئول ارشد وزارت شرایط اضطراری روسیه در همین راستا تأکید کرد: هواپیمای ویژه حامل کمک‌های بشردوستانه روسیه از فرودگاهی در نزدیکی مسکو به سوی مصر پرواز کرده است.

به گفته این مقام دولت روسیه، این کمک‌ها به نمایندگان هلال احمر مصر برای ارسال به نوار غزه تحویل داده خواهد شد.