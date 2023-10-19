  1. استانها
  2. لرستان
۲۷ مهر ۱۴۰۲، ۲۱:۰۱

رئیس سازمان مدیریت لرستان خبر داد؛

جذب ۴۷۴ میلیارد برای پروژه‌های زیرساختی لرستان

جذب ۴۷۴ میلیارد برای پروژه‌های زیرساختی لرستان

خرم‌آباد - رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان از جذب ۴۷۴ میلیارد تومان برای اجرای پروژه‌های زیرساختی این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سمانه حسن‌پور امروز پنج‌شنبه در جلسه کارگروه واگذاری پروژه‌های شیلات مسائل و مشکلات سه مجتمع پرورش ماهی، اظهار داشت: بالغ بر ۴۷۴ میلیارد تومان طی سنوات اخیر در پروژه‌های زیرساختی استانی به‌صورت مشارکت عمومی - خصوصی بر اساس ماده ۲۷ قانون الحاق (۲) سرمایه بخش خصوصی شده است.

وی عنوان کرد: رویکرد مشارکتی در ساخت زیر ساخت‌های عمرانی و اقتصادی در همه حوزه‌ها از جمله زیرساخت‌های شیلات، ورزش، حفظ و بهره‌برداری ذخایر ارزشمند آب‌وخاک، محیط‌زیست و توسعه راه‌ها، بیمارستان‌ها و… مورد تأکید است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان، ضمن اشاره به اینکه یکی از بهترین شیوه‌های ایجاد زیرساخت‌ها که کارایی، منابع، نوآوری و مدیریت بخش خصوصی را در کنار حاکمیت قرار دهد، گفت: رویکرد مشارکتی در ساخت زیر ساخت‌های عمرانی و اقتصادی در همه حوزه‌ها از جمله زیرساخت‌های شیلات، ورزش، حفظ و بهره‌برداری ذخایر ارزشمند آب‌وخاک، محیط‌زیست، توسعه راه‌ها و بیمارستان‌ها و… مورد تأکید است.

روانشاد، تصریح کرد: رفع مشکلات سرمایه‌گذاران که در حوزه مشارکت عمومی - خصوصی فعالیت دارند طبق ماده ۲۷ قانون الحاق (۲) برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین‌نامه‌های مربوطه وظیفه ما است.

وی ادامه داد: مدیران ریسک‌پذیری که پروژه‌های خود را به روش‌های مختلف BOO، B0T و BOLT و … وارد حوزه مشارکت می‌کنند در ارزیابی‌های دولت امتیاز ویژه خواهند داشت.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان با اشاره به اینکه در دولت، رویکرد به سمت مردم و جلب مشارکت در همه حوزه‌ها است و این موضوع در قوانین متعدد مجلس از جمله ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) قانون بودجه ۱۴۰۲( تبصره ۴ و ۱۱) مورد تأیید است، بیان داشت: خوشبختانه رقم ۴۷۴ میلیارد تومان طی سنوات اخیر در پروژه‌های استانی به‌صورت مشارکت عمومی - خصوصی، سرمایه بخش خصوصی جذب کرده‌ایم که این رقم می‌تواند با اهتمام مدیران دستگاه‌های اجرایی بیش از این نیز باشد و رقم ۴۲۰ میلیارد تومان نیز در سال ۱۴۰۱ قرارداد سرمایه‌گذاری منعقد شده است که طی سال‌های آتی به استان خواهد آمد.

کد مطلب 5916472

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها