نقش مؤثر لرستان در تأمین امنیت و انسجام ملی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زیویار امروز پنج‌شنبه در جلسه شورای تأمین لرستان با حضور وزیر اطلاعات، اظهار داشت: لرستان با شعاع چند ۱۰ کیلومتری خارج از مرزهای استان در تأمین امنیت، انسجام ملی و وحدت کشور همواره نقش‌آفرین بوده است.

وی اظهار کرد: یکی از ظرفیت‌های مهم استان مؤلفه‌های سیاسی، اجتماعی و جغرافیایی آن است.

استاندار لرستان، ادامه داد: اثرگذاری لرستان در امنیت ملی و کشور به‌واسطه اشتراکات قوی و مستحکم مؤلفه‌های هویتی ایرانی و صددرصد شیعی بودن است.

زیویار، گفت: با الگوی دولت، ملت و نظام‌سازی طی چند دهه گذشته در راستای آرمان‌های انقلاب و نظام در استان شکل‌گرفته و همچنان جریان دارد.

وی به اغتشاشات سال گذشته و حضور پرشور مردم لرستان در صحنه مقابله با آن اشاره کرد و گفت: با ظرفیت‌هایی که در بطن جامعه و مردم غیور لرستان وجود دارد، در جریان اغتشاشات سال گذشته استان کمترین خسارت را متحمل شد.

استاندار لرستان، تأکید کرد: امنیت استان مرهون همدلی بین مردم، مدیران، نهادهای انقلابی، نیروی انتظامی، سربازان گمنام امام‌زمان (عج)، سپاه و بسیج است که اجازه بروز هیچ‌گونه بحرانی را در این خطه نمی‌دهد.

زیویار، همچنین به از خودگذشتگی، ایثار و همراهی مردم و مسئولان اجرایی، نظامی و انتظامی با دستگاه قضا در جریان اغتشاشات سال گذشته اشاره کرد و گفت: با توکل بر خدا و بهره‌گیری از ظرفیت‌های وحدت‌گرایانه آن توطئه‌ها نقش‌برآب شدند.

وی در ادامه به دستاوردهای دولت سیزدهم در لرستان اشاره کرد و گفت: ایجاد بیش از ۴۰ هزار شغل بر اساس سامانه رصد و ارتقا و احیای ده‌ها مرکز تولیدی و صنعتی از جمله خودروسازی، نساجی، صنایع غذایی و تولید شیرخشک تنها نمونه‌های کوچکی از این خدمات و دستاوردها است.

استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به اقدام وحشیانه رژیم غاصب صهیونیستی در بمباران بیمارستان غزه اشاره کرد و اظهار کرد: این اقدام وحشیانه و غیرانسانی سرآغازی برای نابودی رژیم جعلی صهیونیستی خواهد بود.

زیویار، عنوان کرد: با وعده الهی نسل جدیدی از نهضت مقاومت شکل‌گرفته است.