دستگاه قضایی در حدود مقررات از تولیدکنندگان حمایت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی، در حاشیه بازدید از دو کارخانه محصولات لبنی و خودروسازی، افزود: برای جامه عمل پوشاندن به شعار سال و نیز تحقق سیاست‌های ابلاغی رئیس قوه قضائیه در حمایت از تولید و صنعت گران، به اتفاق همکاران از این دو واحد بازدید کردیم.

دادستان تهران تاکید کرد: در هر دو شرکت شاهد فعالیت مستمر تولید بودیم، در شرکت صنایع غذایی بازدید شده به گفته مدیران به رغم مشکلات موجود فعالیت تولیدی بی‌وقفه ادامه داشته و در شرکت خودرو ساز نیز به گفته مدیران این مجموعه، به رغم تحریم‌ها روزانه بین ١٧ تا ٢۵ خودروی سنگین تولید می‌شود که به بهبود حمل و نقل کشور کمک می‌کند.

وی با اشاره به اینکه ما در دستگاه قضائی حامی تولیدکنندگان هستیم، افزود: در حدود مقررات، هر کمکی بتوانیم به تولیدکنندگان می‌کنیم و در همین راستا، حضور و بازدید میدانی از محل شرکت‌ها و برگزاری جلسات با مسئولین مرتبط و استماع مشکلات بدون واسطه و مستقیم از خود تولید کنندگان صورت می‌پذیرد.

صالحی خاطر نشان کرد: دستورات لازم به منظور تشکیل جلسات تکمیلی با حضور نمایندگان بانک مرکزی، تعزیرات، گمرک، سازمان صمت و سازمان توسعه تجارت در واحد اقتصاد مقاومتی دادسرای تهران صادر تا سایر موضوعات این شرکت‌ها نیز در حدود مقررات بررسی و حل شود.