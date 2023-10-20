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۲۸ مهر ۱۴۰۲، ۹:۲۳

دادستان تهران؛

دستگاه قضایی در حدود مقررات از تولیدکنندگان حمایت می کند

دستگاه قضایی در حدود مقررات از تولیدکنندگان حمایت می کند

دادستان تهران با عنوان این مطلب که دستگاه قضایی حامی تولید کنندگان است، گفت: در حدود مقررات، به تولید کنندگان کمک می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی، در حاشیه بازدید از دو کارخانه محصولات لبنی و خودروسازی، افزود: برای جامه عمل پوشاندن به شعار سال و نیز تحقق سیاست‌های ابلاغی رئیس قوه قضائیه در حمایت از تولید و صنعت گران، به اتفاق همکاران از این دو واحد بازدید کردیم.

دادستان تهران تاکید کرد: در هر دو شرکت شاهد فعالیت مستمر تولید بودیم، در شرکت صنایع غذایی بازدید شده به گفته مدیران به رغم مشکلات موجود فعالیت تولیدی بی‌وقفه ادامه داشته و در شرکت خودرو ساز نیز به گفته مدیران این مجموعه، به رغم تحریم‌ها روزانه بین ١٧ تا ٢۵ خودروی سنگین تولید می‌شود که به بهبود حمل و نقل کشور کمک می‌کند.

وی با اشاره به اینکه ما در دستگاه قضائی حامی تولیدکنندگان هستیم، افزود: در حدود مقررات، هر کمکی بتوانیم به تولیدکنندگان می‌کنیم و در همین راستا، حضور و بازدید میدانی از محل شرکت‌ها و برگزاری جلسات با مسئولین مرتبط و استماع مشکلات بدون واسطه و مستقیم از خود تولید کنندگان صورت می‌پذیرد.

صالحی خاطر نشان کرد: دستورات لازم به منظور تشکیل جلسات تکمیلی با حضور نمایندگان بانک مرکزی، تعزیرات، گمرک، سازمان صمت و سازمان توسعه تجارت در واحد اقتصاد مقاومتی دادسرای تهران صادر تا سایر موضوعات این شرکت‌ها نیز در حدود مقررات بررسی و حل شود.

کد مطلب 5916599
حبیب احسنی پور

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