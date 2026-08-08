به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر؛ حسین ذوالفقاری؛ نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر در پیامی فرارسیدن روز خبرنگار را به تمام خبرنگاران، اصحاب، مدیران و فعالان حوزه رسانه تبریک گفت.



در این پیام آمده است:



هفدهم مرداد، سالروز شهادت خبرنگار متعهد، شهید محمود صارمی، یادآور عظمت رسالتی است که بر دوش خبرنگاران و اصحاب رسانه قرار دارد؛ رسالتی که با حقیقت‌جویی، مسئولیت‌پذیری، شجاعت و تعهد به منافع ملی معنا می‌یابد. این روز، فرصتی ارزشمند برای ادای احترام به همه خبرنگاران آزاده و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام عرصه رسانه است؛ بزرگ‌مردان و زنانی که در راه روشنگری، دفاع از حقیقت و آگاهی‌بخشی، جان خویش را فدای آرمان‌های بلند انسانی و اسلامی کردند و نام خود را در تاریخ این سرزمین جاودانه ساختند.



خبرنگاران، وجدان بیدار جامعه و زبان گویای مردم هستند. آنان با روایت صادقانه واقعیت‌ها، افزایش سرمایه اجتماعی، تقویت اعتماد عمومی و ترویج فرهنگ مسئولیت‌پذیری، نقش بی‌بدیلی در پیشرفت، امنیت و آرامش جامعه ایفا می‌کنند.



رسانه‌های مسئول و حرفه‌ای، نه‌تنها منعکس‌کننده رویدادها، بلکه جریان‌سازان فرهنگی، اجتماعی و امیدآفرینان جامعه‌اند و می‌توانند با آگاهی‌بخشی و اقناع افکار عمومی، زمینه‌ساز مشارکت همگانی در حل مسائل و آسیب‌های اجتماعی باشند.



در حوزه مبارزه با مواد مخدر، نقش خبرنگاران و اصحاب رسانه، نقشی راهبردی و تعیین‌کننده است. امروز که سوداگران مرگ با بهره‌گیری از شیوه‌های نوین، فضای مجازی و شبکه‌های پیچیده، سلامت نسل جوان و بنیان خانواده را هدف قرار داده‌اند، جهاد رسانه‌ای برای ارتقای سواد عمومی، تبیین واقعیت‌ها، اصلاح باورهای نادرست، معرفی راهکارهای پیشگیری، امیدآفرینی، مقابله با عادی‌سازی مصرف مواد و مطالبه‌گری مسئولانه، بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد.



بی‌تردید، پیشگیری از اعتیاد، تنها با اقدامات انتظامی، قضائی و درمانی محقق نخواهد شد؛ بلکه نیازمند شکل‌گیری یک نهضت فراگیر فرهنگی و اجتماعی است که رسانه‌ها و خبرنگاران، پرچم‌داران آن به شمار می‌روند. هر گزارش آگاهی‌بخش، هر روایت امیدآفرین از رهایی و بازگشت به زندگی، هر گفت‌وگوی تخصصی و هر قلم متعهد، می‌تواند چراغی برای پیشگیری از گرفتار شدن یک نوجوان، یک جوان یا یک خانواده در دام اعتیاد باشد و این، رسالتی بزرگ و ماندگار است.



اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمود صارمی و تمامی شهدای والامقام عرصه رسانه، فرارسیدن روز خبرنگار را به همه خبرنگاران، عکاسان خبری، مدیران رسانه، فعالان فضای مجازی و اصحاب قلم، به‌ویژه خبرنگارانی که با دغدغه‌مندی در مسیر پیشگیری از اعتیاد، مقابله با مواد مخدر و کاهش آسیب‌های اجتماعی تلاش می‌کنند، صمیمانه تبریک عرض می‌کنم و از همت، مسئولیت‌پذیری و خدمات ارزشمند آنان صمیمانه قدردانی می‌نمایم.



امیدوارم با تداوم همدلی و همکاری میان رسانه‌ها، نخبگان، سازمان‌های مردم‌نهاد و دستگاه‌های مسئول، بتوانیم با ارتقای آگاهی عمومی، تقویت سرمایه اجتماعی و گسترش فرهنگ پیشگیری، گام‌های مؤثرتری در مسیر صیانت از سلامت جامعه، امنیت اجتماعی و آینده روشن فرزندان این مرز و بوم برداریم.