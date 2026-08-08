به گزارش خبرنگار مهر، عارف عباسی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح جزئیات اقدامات شهرداری برای میزبانی از زائران رضوی در روزهای پایانی ماه صفر اظهار کرد: با توجه به حجم گسترده ورود زائران به مشهد مقدس و نیاز به دسترسی سریع و آسان به نان گرم، اقدامات ویژه‌ای جهت رفاه حال مسافران در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری مشهد با اشاره به هماهنگی‌های صورت گرفته برای تأمین اقلام ضروری زائران افزود: در همین راستا، ۸ واحد نانوایی منتخب در محدوده پیرامونی حرم مطهر رضوی به صورت شبانه‌روزی فعال شده‌اند تا در تمام ساعات شبانه‌روز، دغدغه‌ای برای تهیه نان وجود نداشته باشد.

وی با تأکید بر لزوم خدمت‌رسانی مطلوب به زائران دهه آخر صفر خاطرنشان کرد: این نانوایی‌ها در نقاط استراتژیک اطراف حرم مطهر مستقر هستند تا دسترسی زائران پیاده و سواره به سهولت انجام پذیرد.

عباسی گفت: این طرح با هدف مدیریت تقاضا و جلوگیری از ایجاد صف‌های طولانی در ایام اوج حضور زائران اجرایی شده و نظارت بر فعالیت این واحدها تا پایان ایام دهه صفر ادامه خواهد داشت.

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری مشهد آدرس نانوایی‌های شبانه‌روزی را به شرح زیر اعلام کرد:

طبرسی ۱۹

طبرسی ۱۴

شیرازی ۴

کاشانی ۸

میدان ۱۷ شهریور

شوشتری ۱۱

سیدحسن نصرالله ۸

تقاطع نواب و شارستان