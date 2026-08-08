به گزارش خبرنگار مهر ، احمد دیناری ظهر شنبه در بازدید از دفتر خبرگزاری مهر خراسان شمالی از اجرای پروژههای عمرانی و حفاظتی در مجموعه تاریخی بلقیس و دیگر آثار شاخص استان خبر داد و اظهار کرد: تاکنون برای پروژههای بزرگ مجموعه تاریخی بلقیس و گلزار شهدا حدود ۲ میلیارد تومان هزینه شده و ۳ میلیارد تومان اعتبار ملی نیز برای این طرحها اختصاص یافته است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در مجموعه تاریخی بلقیس افزود: نورپردازی ضلع غربی و شرقی این مجموعه به اجرا درآمده و عملیات سنگفرش مسیر دسترسی از نیشابور تا شهر تاریخی بلقیس به طول هزار و ۳۰۰ متر با اعتبار ۶.۵ میلیارد تومان در حال اجرا است که از این میزان، ۳ میلیارد تومان تأمین و پرداخت شده و ۳.۵ میلیارد تومان دیگر نیز از محل اعتبارات شهرستانی تأمین خواهد شد.
دیناری کمبود نیروی حفاظت را یکی از مهمترین مشکلات مجموعه تاریخی بلقیس عنوان کرد و گفت: با توجه به وسعت این محوطه تاریخی، تقویت یگان حفاظت برای صیانت هرچه بهتر از این اثر ارزشمند ضروری است.
مدیرکل میراثفرهنگی خراسان شمالی ادامه داد: با همکاری اداره راهداری، ۲۵۰ متر از مسیر دسترسی آسفالت شده و سنگ مزار شیخ آذری نیز تعویض شده است.
وی با اشاره به ظرفیتهای گردشگری استان اظهار کرد: میزان بازدید گردشگران از مقبره شهدا کمتر از نیم درصد است و این مجموعه بیش از آنکه کارکرد گردشگری داشته باشد، در حوزه مدیریت شهری مورد استفاده قرار میگیرد.
دیناری همچنین با تأکید بر نقش رسانهها در معرفی ظرفیتهای گردشگری استان گفت: همکاری با رسانههای سراسری از جمله خبرگزاری مهر در معرفی آثار تاریخی و ظرفیتهای گردشگری خراسان شمالی میتواند زمینه جذب گردشگر، سرمایهگذار و معرفی هرچه بهتر داشتههای فرهنگی استان را فراهم کند.
وی در پایان با اشاره به ظرفیتهای سرمایهگذاری در حوزه گردشگری خاطرنشان کرد: رباط قرهبیل از بناهای ارزشمند تاریخی استان است که در صورت احیا میتواند به یکی از مقاصد مهم گردشگری تبدیل شود و منطقه اسپاخو نیز ظرفیت مناسبی برای واگذاری به سرمایهگذار و توسعه زیرساختهای گردشگری دارد.
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