به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های فلسطینی، نورمن فینکلستین مورخ و پژوهشگر یهودی آمریکایی در اظهاراتی تاکید کرد: آیا این واقعاً شما را میخکوب می‌کند که چند روز پیش مردم غزه که بیشتر آنها در اردوگاه اجباری غزه زاده شده‌اند، ناچارا دست به کاری می‌زنند تا سد این اردوگاه را بشکنند؟

وی افزود: ممکن است بگویید چرا فلسطینیان از روش‌های غیرخشونت‌آمیز استفاده نکردند؟ می‌گویم بله استفاده کردند، در سال ۲۰۱۸ آن‌ها راهپیمایی کردند اما اسرائیل معلولین و پرسنل پزشکی را هدف قرار داد، فلسطینی‌ها دیگر چه کار باید بکنند؟!