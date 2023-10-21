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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۹:۳۹

دادستان اردبیل:

پیگیری تکمیل سد عمارت در دستور کار قرار گرفت

پیگیری تکمیل سد عمارت در دستور کار قرار گرفت

اردبیل- دادستان عمومی و انقلاب مرکزی استان اردبیل گفت: پیگیری اتمام پروژه سد مخزنی عمارت و علت تاخیر اجرای آن در دستور کار معاون حقوق عامه دادسرای اردبیل قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، جلال آفاقی شامگاه جمعه در حاشیه بازدید از سد عمارت در نشست با مدیران اجرایی اظهار کرد: پیگیری اتمام پروژه بزرگترین سد مخزنی استان و علت تأخیر در اجرای آن، در دستور کار معاونت حقوق عامه دادسرا قرار گرفت.

وی با اشاره به اهمیت پروژه سد عمارت به عنوان بزرگترین سد مخزنی استان اردبیل از تأخیر در اجرای این پروژه مهم استانی انتقاد کرد و افزود: پیگیری این موضوع در راستای صیانت از حقوق مردم است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز اردبیل بیان کرد: با نظارت‌های اداری و میدانی بر عملکرد مدیران ذیربط در بحث تملک اراضی باقیمانده و تعیین تکلیف روستاهای واقع در مخزن و همچنین تدابیر لازم در جهت مساعدت روستاییان برای تخلیه محل و اجرای زیرساخت‌های اولیه و ضروری برای آن‌ها در محل‌های جدید و نیز رفع معارضین محلی، اقدامات مؤثری صورت گرفته است.

آفاقی ادامه داد: با پیگیری و مدیریت معاونت حقوق عامه دادستانی اردبیل و اقدامات مؤثر دستگاه قضائی شهرستان‌های محل در دو استان اردبیل و آذربایجان شرقی، عملیات پیش آبگیری سد یاد شده در اول خرداد ۱۴۰۱ شروع شد.

وی افزود: از آن تاریخ تاکنون به حول و قوه الهی حدود ۵۰ میلیون متر مکعب ذخیره سازی آب صورت گرفته که در جلوگیری از خروج آب از کشور و مهار سیلاب‌های اخیر در شهرستان‌های شمالی استان نقش بسزایی داشته است.

کد مطلب 5917074

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