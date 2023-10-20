نخستین واکنش بایدن درباره آزادی اسرای آمریکایی توسط حماس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «جو بایدن»، رئیس جمهور آمریکا در نخستین اظهارنظر به موضوع آزادی اسرای آمریکایی در غزه اشاره کرد.
بایدن درباره آزادی اسرای آمریکایی در غزه گفت: «حماس دو گروگان آمریکایی را آزاد کرد و من از قطر و اسرائیل برای این تلاش تشکر میکنم.»
بایدن همچنین افزود: «ما معتقدیم که کامیونهای کمک رسانی ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت به نوار غزه می رسند.»
دولت قطر نیز با تأیید آزادی دو اسیر آمریکایی در غزه، بر ادامه تماسها با همه طرفها تاکید کرد.
در همین ارتباط نیز، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر در گفتگو با رویترز اعلام کرد: «آزادی دو آمریکایی در غزه پس از تماسهای پیوسته و گسترده با تمامی طرفها انجام شد. تماسها و گفتگوهای قطر با اسرائیل و حماس برای آزادی دیگر اسرا در غزه ادامه دارد. قطر امیدوار است مذاکرات به آزادی تمامی اسرای غیرنظامی با تابعیتهای مختلف منجر شود.»
همزمان دفتر «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی آزادی دو نفر از اسرا را از سوی حماس تأیید کرد.
دفتر نتانیاهو در این ارتباط گفته است که دو گروگان آزاد شده توسط حماس اکنون در راه یک پایگاه نظامی در مرکز اسرائیل هستند.
ساعاتی پیش از این، ابوعبیده، سخنگوی گردانهای القسام خبر داد که این گردانها یک مادر و دختر آمریکایی را آزاد کردهاند.
وی در صفحه تلگرام خود اعلام کرد که با آزادی این افراد به ملت آمریکا و جهان ثابت کردند که ادعاهای بایدن و دولت فاشیست او دروغ است.
ابوعبیده با اشاره به اینکه این در راستای تلاشهای قطر انجام شده، بیان کرد: آزادی این دو با انگیزههای انسانی رخ داده است.
سخنگوی القسام، دوشنبه هفته جاری با بیان اینکه ۲۵۰ اسیر اسرائیلی نزد نیروهای مقاومت است، خبر داد که ۲۰۰ نفر از این افراد، اسیر القسام هستند.
پیشتر، «نورمن فینکلستین»، مورخ و پژوهشگر یهودی آمریکایی در اظهاراتی تاکید کرده بود: آیا این واقعاً شما را میخکوب نمیکند که چند روز پیش مردم غزه که بیشتر آنها در اردوگاه اجباری غزه زاده شدهاند، ناچارا دست به کاری میزنند تا سد این اردوگاه را بشکنند؟
وی افزود: ممکن است بگویید چرا فلسطینیان از روشهای غیرخشونتآمیز استفاده نکردند؟ میگویم بله استفاده کردند، در سال ۲۰۱۸ آنها راهپیمایی کردند اما اسرائیل معلولین و پرسنل پزشکی را هدف قرار داد، فلسطینیها دیگر چه کار باید بکنند؟!
از سوی دیگر، وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه به ۴ هزار و ۱۷۳ نفر رسید.
وزارت بهداشت غزه اشاره کرد که به دنبال حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه، بیش از ۱۳ هزار نفر مجروح و بیش از هزار نفر مفقود شده اند که بیشتر آنها را کودکان تشکیل میدهند.
بر اثر حملات رژیم صهیونیستی به غزه بیش از ۴۵۰۰ واحد مسکونی به طور کلی ویران شده است.
منابع فلسطینی اعلام کردند که ۲۸ نفر از کادر درمانی در غزه شهید و دهها نفر دیگر هم زخمی شده اند.
فعالیت بسیاری از بیمارستانها متوقف شده است.
این در حالی است که دسترسی به آب آشامیدنی وضع بحرانی پیدا کرده است.
این در حالی است که در چهاردهمین روز از حملات رژیم صهیونیستی به غزه، همچنان مناطق مسکونی از سوی جنگندههای رژیم صهیونیستی هدف حمله قرار میگیرند.
همچنین با اتمام سوخت لازم برای فعالیت چهار بیمارستان در نوار غزه و همچنین پایان یافتن داروها در این بیمارستانها، فعالیت در آنها به طور کامل متوقف شده است.
خبرنگار المیادین به نقل از منابع بیمارستانی در غزه اعلام کرد: تعطیلی بیمارستانها در غزه به دلیل پایان سوخت و دارو، وضعیت رسیدگی به مجروحان و بیماران فلسطینی در این باریکه را بحرانیتر کرده است.
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