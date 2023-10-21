درخواست جنجالی بایدن از تل آویو درباره جنگ غزه و تکذیب کاخ سفید

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز گزارش داده است که «جو بایدن»، رئیس جمهور آمریکا می‌گوید از تل آویو خواسته است تا عملیات زمینی احتمالی خود در غزه را تا زمان آزادی گروگان‌های بیشتر به تعویق بیندازد.

بایدن توضیحی درباره پاسخ تل آویو نداده است و مشخص نیست که رژیم صهیونیستی چه واکنشی به درخواست رئیس جمهور آمریکا داشته است.

از سوی دیگر، وزیر دفاع آمریکا با همتای صهیونیستی خود درباره آخرین تحولات در عملیات نظامی علیه حماس گفتگو کرد.

بلومبرگ نیز گزارش داده است که ایالات متحده و دولت‌های اروپایی به اسرائیل فشار می‌آورند تا تهاجم زمینی خود به غزه را به تعویق بیندازد تا زمان لازم برای انجام مذاکرات محرمانه از طریق قطر درباره زندانیان با حماس وجود داشته باشد.

در عین حال، رویترز اعلام کرده است که کاخ سفید موضع گیری بایدن که در آن گفته بود از اسرائیل می‌خواهد عملیات زمینی احتمالی خود در غزه را به تعویق بیندازد، پس گرفته است. کاخ سفید در توضیح این موضوع گفته است که بایدن فکر می‌کرد که سوال یک روزنامه نگار در مورد تمایل او برای آزادی گروگان‌های بیشتر است و رئیس جمهور آمریکا چنین توضیحی را ارائه داده است.

ساعاتی پیش از این، بایدن درباره آزادی اسرای آمریکایی در غزه گفته بود: «حماس دو گروگان آمریکایی را آزاد کرد و من از قطر و اسرائیل برای این تلاش تشکر می‌کنم.»

بایدن همچنین افزود: «ما معتقدیم که کامیون‌های کمک رسانی ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت به نوار غزه می رسند.»

دولت قطر نیز با تأیید آزادی دو اسیر آمریکایی در غزه، بر ادامه تماس‌ها با همه طرف‌ها تاکید کرد.

در همین ارتباط نیز، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر در گفتگو با رویترز اعلام کرد: «آزادی دو آمریکایی در غزه پس از تماس‌های پیوسته و گسترده با تمامی طرف‌ها انجام شد. تماس‌ها و گفتگوهای قطر با اسرائیل و حماس برای آزادی دیگر اسرا در غزه ادامه دارد. قطر امیدوار است مذاکرات به آزادی تمامی اسرای غیرنظامی با تابعیت‌های مختلف منجر شود.»

همزمان دفتر «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی آزادی دو نفر از اسرا را از سوی حماس تأیید کرد.

دفتر نتانیاهو در این ارتباط گفته است که دو گروگان آزاد شده توسط حماس اکنون در راه یک پایگاه نظامی در مرکز اسرائیل هستند.

ساعاتی پیش از این، ابوعبیده، سخنگوی گردان‌های القسام خبر داد که این گردان‌ها یک مادر و دختر آمریکایی را آزاد کرده‌اند.

وی در صفحه تلگرام خود اعلام کرد که با آزادی این افراد به ملت آمریکا و جهان ثابت کردند که ادعاهای بایدن و دولت فاشیست او دروغ است.

ابوعبیده با اشاره به اینکه این در راستای تلاش‌های قطر انجام شده، بیان کرد: آزادی این دو با انگیزه‌های انسانی رخ داده است.

سخنگوی القسام، دوشنبه هفته جاری با بیان اینکه ۲۵۰ اسیر اسرائیلی نزد نیروهای مقاومت است، خبر داد که ۲۰۰ نفر از این افراد، اسیر القسام هستند.

پیشتر، «نورمن فینکلستین»، مورخ و پژوهشگر یهودی آمریکایی در اظهاراتی تاکید کرده بود: آیا این واقعاً شما را میخکوب نمی‌کند که چند روز پیش مردم غزه که بیشتر آنها در اردوگاه اجباری غزه زاده شده‌اند، ناچارا دست به کاری می‌زنند تا سد این اردوگاه را بشکنند؟

وی افزود: ممکن است بگویید چرا فلسطینیان از روش‌های غیرخشونت‌آمیز استفاده نکردند؟ می‌گویم بله استفاده کردند، در سال ۲۰۱۸ آن‌ها راهپیمایی کردند اما اسرائیل معلولین و پرسنل پزشکی را هدف قرار داد، فلسطینی‌ها دیگر چه کار باید بکنند؟!

از سوی دیگر، وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه به ۴ هزار و ۱۷۳ نفر رسید.

وزارت بهداشت غزه اشاره کرد که به دنبال حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه، بیش از ۱۳ هزار نفر مجروح و بیش از هزار نفر مفقود شده اند که بیشتر آنها را کودکان تشکیل می‌دهند.