دولت کوتاه آمد؛ برگشت قیمت کود به نرخ قبل

به گزارش خبرنگار مهر، ابتدای هفته گذشته در حالی که هنوز قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی از جمله گندم ابلاغ رسمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی نشده بود قیمت انواع کود شیمیایی ۳۰ درصد افزایش یافت. این امر منجر به گلایه کشاورزان شد و درخواست تجدیدنظر قیمت سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ را داشتند.

در ادامه طی نشستی که کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به عنوان متولی تأمین کود کشاورزان داشت در نهایت تصمیم گرفته شد تا پایان آذر قیمت انواع کود تغییری نداشته باشد.

به گفته بهره برداران هر نوع افزایش قیمت برای نهاده‌های کشاورزی در بودجه ۱۴۰۲ ممنوع شده بود.

گفتنی است کودهای پایه کشاورزی فسفات و پتاس است که افزایش نرخ آنها هزینه‌های تمام شده محصولات را افزایش می‌دهد. حال پرسش این است که پس از آذر آیا محصولات کشاورزی به کود نیاز دارند یا خیر؟ کود اوره که محصولی داخلی است هنگام داشت در زمین‌های کشاورزی تا حدودی استفاده می‌شود که قیمت بالایی ندارد.

کشاورزانی که کود مورد نیاز خود را با قیمت جدید خریداری کرده بودند مقرر شد تا ما به‌تفاوت قیمت به آنها برگشت شود.