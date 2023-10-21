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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۹:۲۸

دولت کوتاه آمد؛ برگشت قیمت کود به نرخ قبل

دولت کوتاه آمد؛ برگشت قیمت کود به نرخ قبل

طی نشست اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس با وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تصمیم گرفته شد قیمت انواع کود به نرخ قبل بازگشته و تا پایان آذر تغییر قیمتی اعمال نشود.

به گزارش خبرنگار مهر، ابتدای هفته گذشته در حالی که هنوز قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی از جمله گندم ابلاغ رسمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی نشده بود قیمت انواع کود شیمیایی ۳۰ درصد افزایش یافت. این امر منجر به گلایه کشاورزان شد و درخواست تجدیدنظر قیمت سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ را داشتند.

در ادامه طی نشستی که کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به عنوان متولی تأمین کود کشاورزان داشت در نهایت تصمیم گرفته شد تا پایان آذر قیمت انواع کود تغییری نداشته باشد.

به گفته بهره برداران هر نوع افزایش قیمت برای نهاده‌های کشاورزی در بودجه ۱۴۰۲ ممنوع شده بود.

گفتنی است کودهای پایه کشاورزی فسفات و پتاس است که افزایش نرخ آنها هزینه‌های تمام شده محصولات را افزایش می‌دهد. حال پرسش این است که پس از آذر آیا محصولات کشاورزی به کود نیاز دارند یا خیر؟ کود اوره که محصولی داخلی است هنگام داشت در زمین‌های کشاورزی تا حدودی استفاده می‌شود که قیمت بالایی ندارد.

کشاورزانی که کود مورد نیاز خود را با قیمت جدید خریداری کرده بودند مقرر شد تا ما به‌تفاوت قیمت به آنها برگشت شود.

کد مطلب 5917241
فاطمه امیر احمدی

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    نظرات

    • ایرانی بدبخت IR ۱۴:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      6 1
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      همه چیو که نابود کردین اگه کشاورز براش تولید نصرفه زمینشو میفروشه به زمین خوار ...ملتم که تحملی براشون نمونده از تورم و گرونی سرسام آور دولت رو میبلعن...نکنین با معیشت ملت بازی نکنین
    • US ۱۸:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      1 0
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      خدا به دادکشاورز بدبخت برسه،،،،ازیک طرف میگند چراروستاهاخالی شده همه آمدندشهرآخه این است وضع کشاورز،،وکشاورزی،،،،درعوض که بایدتشویق کنند کاری میکنندکه همه روستاها راترک گنند
    • ایرانی IR ۱۸:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      0 0
      پاسخ
      خب الان ما که به قیمت جدید خریدیم چکار کنیم
    • IR ۱۹:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
      0 0
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      همه دولت ها فقط زورشان به کشاورزی می‌رسد نه به بانک‌ها
    • رضا IR ۰۹:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
      4 0
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      سلام خب از کدوم کود حرف می‌زنید هنوز کودی در جهاد کشاورزی نیامده که پخش شود وکسی بگیرد تا آذر نگه می دارن کود رو بعد توزیع می‌کنند
    • زرین IR ۰۸:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
      0 0
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      باسلام جناب وزیرکشاورزی جنابعالی فرمودید نسبت تاخیر وجه گندم که حدود ۶ماه بدون تغییر قیمت پرداخت شد حداقل نسبت تاخیر دیرکرد بهره بانکی مساعدتی برای کشاورزان انجام پذیرد
    • علی محمود اوغلو IR ۰۱:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
      0 0
      پاسخ
      وقتی گندم به قیمت ظالمانه خریداری میشه کشاورز زمین میخوره و رفته رفته کشاورزی نابود میشه و در نهایت خود کشور آسیب میبینه اگه راست میگن گندمو به قیمت جهانی میخرن آزاد کنن ببینیم قاچاق نمیشه؟!

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