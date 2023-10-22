ارتقای توان رزمی پدافند هواپایه ارتش با طرح «رسول»

به گزارش خبرنگار مهر، امیر علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش در آیین تجلیل از نخبگان این نیرو در طرح پهپادی هوا به هوای "رسول" اظهار داشت: نتیجه و ماحصل اقدام جهادی علمی این نیرو که با موفقیت کامل و غرورآفرین در رزمایش پهپادی ۱۴۰۲ ارتش جمهوری اسلامی ایران در معرض دید جهانیان قرار گرفت، در قالب بیش از ۴۵ هزار نفر کار کارشناسی و میدانی مستقیم و ۱۲ هزار نفر ساعت اقدام غیر مستقیم موثر در قالب کارگروه‌های مشترک با همکاری بخش‌ها و سازمان‌ها انجام شده است.

وی افزود: همچنین ۹ مرحله تست‌های میدانی و عملیاتی گسترده و حساس پروازی را نیز به دنبال داشته است؛ از مهمترین نکات قابل توجه در انجام تست‌های مختلف پروازی، همکاری عمیق و اثربخش تمام بخش‌ها بوده است.

وی‌افزود: در این طرح با بهره‌گیری از پهپادهای ارتقا یافته به موشک هوا به هوای کاملاً بومی، توانایی ردگیری و درگیری علیه هرگونه پرونده و اهداف مخاصم در برد عملیاتی حاصل شده است؛ طرح رسول مفهوم جدیدی از پدافند هوایی با عنوان پدافند هوایی هواپایه بدون سرنشین را به جهانیان معرفی کرد که این می‌تواند نوید بخش روحیه خودباوری، اعتماد به نفس، عزت و عزم راسخ ملی برای جوانان و دوستداران جمهوری اسلامی ایران در جهت رشد و بالندگی و ارتقا در کلیه عرصه‌های علم و فناوری باشد.

وی افزود: ظهور و بروز این گونه طرح‌ها، ایده‌ها و محصولات اثربخش در عرصه‌های دفاعی، معادلات و شیوه‌های رزم و دکترین دفاعی در عرصه جهانی را دستخوش تغییرات بنیادین خواهد کرد که به تبع آن ایجاد فضای ابهام و افزایش قدرت بازدارندگی در برابر دیگران را هم به دنبال خواهد داشت.

وی افزود: در رزمایش مشترک پهپادی ارتش در میدان تیر سمنان با موفقیت تست رهگیری هوایی پهپاد مسلح و انهدام پهپاد هدف را برای اولین بار در ایران انجام شد؛ این دستاوردی است که تعداد محدودی از کشورها دارای این فناوری هستند؛ موفقیت تست عملیاتی طرح رسول و دستیابی به پهپاد مسلح با قابلیت رزم هوایی به عنوان دست بلند پدافند هوایی به طور چشمگیری توان رزمی پدافند هواپایه را ارتقا داده و تاثیر مستقیمی در بازدارندگی دفاعی دارد.

وی افزود: بخشی از مزایای این طرح عبارتند از ارتقا ظرفیت پدافند تاکتیکی، انعطاف تغییر فضای درگیری پدافند هوایی متحرک، تعریف جدیدی از قواعد و شیوه‌های نبرد هوایی، کاهش ریسک ماموریت رزم هوایی، ارتقای توان رزمی پدافند هواپایه و افزایش قدرت بازدارندگی با دستیابی به دانش و فناوری پیشرفته پهپادی، ارتقای برد عملیاتی و تقویت اصل دفاع در عمق پدافند هوایی یعنی دست بلند در سرعت پاسخگویی به تجاوزهای احتمالی هوایی.

وی افزود: در این طرح پهپاد جت کرار به موشک حرارتی با برد ۸ کیلومتر تجهیز شده است؛ در طی یک سال و نیم ایجاد تحقیقات و مطالعات میدانی گسترده بر روی موشک‌های مختلف به منظور پیاده‌سازی و نصب بر روی پهپاد کرار، در نهایت موشک زمین به هوای مجید با انجام تغییراتی فنی در قسمت‌های مختلف با قابلیت شلیک به صورت هواپه انتخاب شد.

وی افزود: بر این اساس موشک مجید در قالب تست‌های زمینی و پروازی مورد ارزیابی عملکرد میدانی قرار گرفت بدین ترتیب فرآیند تست و ارزیابی بدون سرجنگی در منطقه عمومی جندق در ارتفاع ۳۰۰۰ پایی و در فاصله ۴۷۳۵ متری انجام پذیرفت؛ لذا پهپاد کرار مسلح به موشک مجید همراه با سر جنگی علیه پهپاد هدف، همزمان با رزمایش غرورآفرین پهپادی ۱۴۰۲ ارتش جمهوری اسلامی ایران برابر سناریویی که پیش بینی شده بود انجام پذیرفت.