کتاب «رساله سوال و جواب» روانه بازار نشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «رساله سوال و جواب» مشتمل بر استفتائات مرحوم آیت الله علامه محمد ابراهیم کلباسی اشتری و تحت اشراف علمی شیخ احمد کلباسی اشتری و تصحیح محمد رحیمی و رضا مولایی اصل در ۴۳۲ صفحه به همت مؤسسه بوستان کتاب به چاپ رسید.

استفتائاتی که در این اثر آورده شده، در دوران مرجعیت ایشان جمع آوری شده است. این رساله مشتمل بر ۱۲۸۵ استفتا و جواب آن است که شامل موضوعات مختلف فقهی کلامی تاریخی برخی مسائل مستحدثه می‌شود.

تقریباً یک چهارم این کتاب به زبان عربی است. سوالات عربی غالباً از طرف اهل علم بوده؛ لذا در برخی پاسخ‌ها به استدلال فقهی حکم نیز اشاره شده است. همچنین تعدد شهرهایی که استفتائات از آنها رسیده است، گستره نفوذ مرجعیت علامه کلباسی را نشان می‌دهد.

با مقایسه این کتاب با استفتائات دیگر مراجع تقلید در دوران‌های مختلف سیر تحول دغدغه‌های متشرعین و مواجهه مراجع با آن مسائل روشن می‌شود.

این مجموعه شامل ۳۴ باب فقهی از طهارت تا دیات و یک باب نیز در آخر به عنوان متفرقات است.