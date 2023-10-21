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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۵:۲۱

طرح حق اشتراک پلتفرم ایکس وسیع تر می شود

طرح حق اشتراک پلتفرم ایکس وسیع تر می شود

ایلان ماسک اعلام کرد پلتفرم ایکس به زودی۲ لایه جدید از حق اشتراک پرمیوم را راه اندازی می کند. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، او در پستی پلتفرم ایکس نوشت: یک لایه شامل هزینه کمتر با تمام قابلیت ها است و تبلیغات کاهش نمی یابد. لایه دیگرحق اشتراک گرانبها تر و بدون تبلیغات است.

ماسک از اکتبر ۲۰۲۲ میلادی ایکس( توییتر سابق) را خرید و از آن زمان سعی دارد در آمد شرکت را با دریافت حق اشتراک از کاربران و تشویق آگهی دهندگان به بازگشت به پلتفرم افزایش دهد. پس از آنکه ایلان ماسک بیشتر کارمندان را اخراج و تیم بازبینی محتوا را منحل کرد، بیشتر آگهی دهندگان خرید تبلیغ در پلتفرم را متوقف کردند.

هرچند ماسک جزئیاتی درباره طرح های حق اشتراک اعلام نکرد اما یک پروژه آزمایشی ایکس در هفته گذشته نشان دهنده وضع محدودیت برای کاربرانی است که حاضر به پرداخت حق اشتراک برای سرویس نیستند.

ایکس در این پروژه آزمایشی برای دسترسی به پلتفرم، دریافت یک دلار حق عضویت از کاربران در نیوزلند و فیلیپین دریافت می کند.

کاربران جدیدی که تمایلی به استفاده از طرح حق عضویت ایکس ندارند فقط می توانند پست ها را بخوانند، ویدئوها را تماشا و حساب های کاربری را فالو کنند.

کد مطلب 5917374

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