به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس یونایتد، در توصیه‌های جذب نیرو که وزارت دادگستری آمریکا دیروز منتشر کرد، نیروهای پلیس این کشور به استخدام افراد با سوابق کیفری، اعتیاد به مواد مخدر و سایر مولفه‌هایی که پیش‌تر به سلب صلاحیت آنها منجر شده بود، ترغیب شده‌اند!

دفتر معاونت قضایی به همراه اداره خدمات نظارتی جامعه‌محور وابسته به وزارت دادگستری آمریکا با داده‌های ده‌ها تن از رهبران جوامع آمریکایی، سند مربوط به توصیه‌های استخدامی را جمع‌آوری کرده‌اند.

این سند با اشاره به اینکه پلیس آمریکا برای استخدام و جذب نیروهای جدید دارای استانداردهای حرفه‌ای موجود، با مشکل روبه‌رو است، به معاونت‌های پلیس آمریکا توصیه کرد تا درباره رد کردن داوطلبان با «سوابق کیفری خاص و جزئی به ویژه جرایمی که مدت‌ها پیش صورت گرفته» بازنگری داشته باشند.

علاوه بر این، هیئت تنظیم‌کننده سند توصیه‌های استخدامی، استدلال کرده است که خالکوبی‌های مشهود و سایر جرایم مرتبط با «اغفال کودکان» نباید مانع پیوستن افراد به نیروی پلیس شود! همچنین عدم کسب دستاورد تحصیلی نیز مانع پیوستن نبوده و شرایط مالی و سابقه اعتباری داوطلبان نیز در جذب آنها تاثیری ندارد!

براساس این سند، تنها مولفه‌هایی که باید در استخدام افراد به آن توجه شود، عبارت است از: افراط‌گرایی، تعصب یا تبعیض(که از طریق خالکوبی، استفاده از جواهرآلات یا در نوع پوشش تجلی یابد)، سابقه خشونت یا جرایم «شدید» یا اعتیاد «شدید» به الکل یا مواد مخدر. همچنین هیئت مذکور تفسیر واژه «شدید» را به عهده مسئولان گزینش گذاشته است.

در سال‌های اخیر، جنبش‌های مختلف از جمله «جان سیاهپوستان ارزشمند است» و همچنین «بودجه پلیس را قطع کنید»، نه تنها به نفرت و انزجار عمومی از این شغل منجر شده بلکه به افزایش استعفا میان نیروهای باسابقه و کم سابقه انجامیده است.

براساس گزارش ماه ژانویه مجمع تحقیقات اجرایی پلیس، در سال ۲۰۲۰ شمار افسران پلیسی که استعفا کرده بودند نسبت به سال ۲۰۱۹ با افزایش ۵۰درصدی روبه‌رو بوده است.