به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فضایی ایران، حسن سالاریه، معاون وزیر و رئیس سازمان فضایی ایران به همراه جمعی از مدیران ارشد این سازمان از شرکت دانش بنیان امید فضا که یکی از شرکت‌های خصوصی فعال در حوزه فضایی است، بازدید کردند و در جریان آخرین دستاوردهای این شرکت قرار گرفتند.

سالاریه و مدیران ارشد سازمان فضایی ایران در این بازدید، در جریان آخرین وضعیت و انجام تست‌های نهایی ماهواره‌های کوثر و هدهد که در آینده نزدیک به فضا پرتاب خواهند شد نیز قرار گرفته و برای متخصصان فضایی شاغل در این شرکت دانش بنیان آرزوی موفقیت کردند.

سالاریه همچنین طی سخنانی در جمع مدیران این شرکت، با بیان اینکه صنعت فضایی ایران در دو سال اخیر با حمایت‌های شخص ریاست محترم جمهوری، با سرعت خوبی در حال پیشرفت است، تاکید کرد: از سال گذشته که رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال را حمایت از دانش بنیان‌ها معرفی کردند، سازمان فضایی ایران برنامه مدونی برای عملی کردن این شعار تهیه کرد که راهبردهای کلی آن در برنامه ۱۰ ساله فضایی نیز قید شده است.

وی افزود: ما روند حمایت از دانش‌بنیان‌های حوزه فضایی را از همان سال گذشته آغاز کرده و تاکنون چند قرارداد خوب با این شرکت‌ها منعقد کرده‌ایم که یکی از قراردادها با همین شرکت امید فضا منعقد شده که طی آن، برخی خدمات این شرکت را خرید تضمینی کرده‌ایم.

رئیس سازمان فضایی ایران تصریح کرد: اگرچه شعار امسال دیگر حمایت از دانش‌بنیان‌ها نیست اما سازمان فضایی ایران مصمم است که روند حمایت از این شرکت‌ها و بخش خصوصی را همچنان ادامه دهد چرا که ما معتقدیم، شعارهای سالانه‌ای که رهبر معظم انقلاب اعلام می‌کنند، صرفاً مربوط به همان سال نیست.

سالاریه در پایان گفت: روند بازدید از شرکت‌های دانش‌بنیان را به منظور حمایت و ایجاد انگیزه ادامه خواهیم داد تا زیست بوم فضایی کشور با مشارکت فعال بخش خصوصی شکل بگیرد.