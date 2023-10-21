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۲۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۲۴

مدیرکل هواشناسی خوزستان خبر داد؛

ثبت رطوبت بالای ۹۰ درصدی در ۳ شهر خوزستان

ثبت رطوبت بالای ۹۰ درصدی در ۳ شهر خوزستان

اهواز- مدیرکل هواشناسی خوزستان با اشاره وقوع رطوبت در ۱۴ شهر استان گفت: رطوبت بالای ۹۰ درصد سه شهر خوزستان را فرا گرفت.

محمد سبزه زاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: صبح امروز شنبه میزان رطوبت در شهرهای دزفول ۹۴، هندیجان ۹۱ و شوش ۹۰ درصد رسید.

وی افزود: این میزان در شهرهای ماهشهر و ایذه ۸۸، اهواز، لالی و گتوند ۸۴، مسجدسلیمان ۸۲ و شادگان ۸۰ درصد ثبت شد.

وی ادامه داد: همچنین این میزان در ایستگاه حسینیه اندیمشک ۷۹، دهدز، شوشتر و امیدیه ۷۱ درصد رسید.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: تا به امروز با توجه به بالا بودن شاخص‌های ناپایداری و رطوبت مطلوب، رشد ابر و احتمال رگبارهای پراکنده و رعد و برق در برخی از نقاط استان پیش بینی می‌شود.

کد مطلب 5917506

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