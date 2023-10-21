۴ هزار نفر در بیمارستان معتمدی گرمسار بستری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مؤمنی پیش از ظهر شنبه در نشست خبری با حضور رسانه‌ها به میزبانی بیمارستان معتمدی گرمسار، ضمن بیان اینکه در شش ماه اول سال جاری چهار هزار و ۲۵۱ بیمار به صورت سرپایی در بخش اورژانس بیمارستان پذیرش شدند، بیان کرد: در این بازه زمانی پنج هزار و ۳۲۷ بیمار در بخش تحت نظر اورژانس قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه در شش ماهه اول سال جاری سه هزار و ۹۴۸ بیمار در این مرکز درمانی، بستری و خدمات درمانی، دریافت کردند، افزود: در این مدت یک هزار و ۷۵۸ مورد عمل جراحی در بیمارستان معتمدی انجام و ۳۵۷ مورد زایمان موفق و نوزاد متولد شده است.

سرپرست بیمارستان معتمدی با بیان اینکه در حوزه پاراکلینیکی و خدمات عمومی و تخصصی، ۱۴ هزار و ۸۴۰ خدمت رادیوگرافی، ۹ هزار و ۱۵۱ خدمت سی تی اسکن، یک هزار و ۶۹۴ خدمت سونوگرافی، ۱۳۹ هزار و ۵۶۸ خدمت آزمایش تخصصی و ۷۴۲ خدمت پاتولوژی به بیماران در نیم سال اول ۱۴۰۲ ارائه شده است، گفت: در این بازه زمانی ۳۳ هزار و ۲۰۴ خدمت تزریقات و ۱۶ هزار و ۳۵۱ خدمت سرم تراپی در بیمارستان معتمدی، کلینیک و درمانگاه عمومی امام خمینی (ره) به مراجعان مراکز ارائه شد.

مؤمنی با بیان اینکه در شش ماهه اول سال جاری و همکاری نیکوکاران حوزه سلامت، مسئولان شهری و دانشگاهی و همت مجموعه درمانی معتمدی دو واحد همراه سرای خیر سازی که در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ تکمیل شده بود، افتتاح شد، ابراز کرد: همراهان مهمان و غریب که مشکلات فراوانی در بحث سکونت داشتند، در این خدمات تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

وی با بیان اینکه سامانه سرمایشی این مرکز به مبلغ ۱۷۰ میلیارد ریال در تابستان سال جاری راه اندازی شد، افزود: با همکاری دانشگاه علوم پزشکی سمنان و یکی از خیرین نیک اندیش شهرستان گرمسار، دستگاه پیش تصفیه آبی به مبلغ سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال برای افزایش کیفیت آب مورد استفاده برای همودیالیز بیماران خریداری شده و به زودی راه اندازی می‌شود.