به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره به نقل از رسانه های صهیونیستی گزارش داد: یک انفجار در نزدیکی سفارت اسراییل در قبرس به وقوع پیوسته است.

المیادین به نقل از رسانه های قبرسی اعلام کرد: انفجار اعلام شده نزدیک سفارت رژیم صهیونیستی در نیکوزیا طی شب گذشته صورت گرفته است.

در خصوص این واقعه چهار نفر نیز دستگیر شده اند.

ساعتی قبل شورای امنیت رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود: از اسراییلی های مقیم ترکیه، امارات، بحرین و مالزی می خواهیم فوراً این کشورها را ترک کنند.

این شورای رژیم صهیونیستی همچنین تاکید کرد: از اسراییلی های مقیم اندونزی و جزایر مالدیو نیز می خواهیم فوراً این مناطق را ترک کنند.

این در حالیست که پیش از آن سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که وزارت خارجه این رژیم از اسراییلی‌ها خواسته سریعاً مصر و اردن را ترک کنند.

در ادامه این بیانیه از صهیونیست‌‎ها خواسته شده از سفر غیرضروری به مراکش نیز خودداری کنند.